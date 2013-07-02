Мурманску – чистые дворы и дома

Начался прием заявок на участие в общегородских конкурсах на лучшее санитарно-техническое содержание многоквартирного дома «Чистый дом» и лучшее благоустройство дворовых территорий «Чистый двор».

Мероприятия организованы городским комитетом по жилищной политике в рамках реализации программы «Мурманск – город чистоты».

К участию приглашаются управляющие организации, товарищества собственников жилья и жилищно-строительные кооперативы, осуществляющие управление многоквартирными домами.

Заявки принимаются до 1 августа в комитете по жилищной политике по адресу: ул. Профсоюзов, 20, каб. 220.

Итоги конкурса будут подведены 30 сентября.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам 45-34-59, 45-84-17, а также на официальном сайте администрации города Мурманска