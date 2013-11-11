Детвору Мурманской области приглашают принять участие в конкурсе «С любовью к маме»

23 ноября в 13.30 во Дворце культуры и народного творчества им. С.М.Кирова состоится награждение участников и победителей конкурса детского творчества «С любовью к маме», приуроченного ко Дню матери России.

Любой желающий в возрасте от 5 до 14 лет может принять участие в конкурсе.

Для этого необходимо до 15 ноября 2013 года представить в оргкомитет следующие материалы:

Литературное творчество: (стихи, рассказы, очерки, заметки, сочинения и т.д.)

Работы должны быть представлены на бумажном носителе. Объем не должен превышать 1 печатного листа (шрифт – 14) или рукописного текста разборчивым почерком.

Изобразительное творчество: (рисунки, выполненные простыми или цветными карандашами, акварельными красками, гуашью, тушью, фломастерами и т.д.).

Принимаются рисунки формата А-4. Этикетаж обязателен, в правом нижнем углу с лицевой стороны работы. Рисунки принимаются только на твёрдой основе, (в раме форматом не менее А3).

Фотографии: (цветные и чёрно-белые фотографии)

Принимаются работы формата 18*24 не более 3 на одну тему.

Этикетаж обязателен, в правом нижнем углу с лицевой стороны работы. Фотоработы необходимо посылать в жесткой упаковке.

Декоративно-прикладное творчество: (бисероплетение, вышивка, вязание крючком и спицами, оригами, квиллинг, скрапбукинг и т.д.)

Не более 1 работы в каждой из техник.

Каждая работа обязательно сопровождается этикетажем (техника, в которой выполнена работа, название работы, фамилия и имя автора, возраст, город).

Подведение итогов конкурса состоится 23 ноября 2013 года в 13.30 в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

К участию в конкурсе «С любовью к маме» приглашаются участники коллективов культурно-досуговых учреждений, учащиеся дошкольного, общего и дополнительного образования, участники детских общественных организаций и творческих объединений Мурманской области. Работы могут быть выполнены как индивидуально, так и коллективно.

Возрастные категории конкурса: младшая (5-7 лет), средняя (8-11 лет), старшая (12-14 лет).

Заявки на участие в конкурсе принимаются согласно определенной форме (на сайте www.odkkirova.ru) до 15 ноября 2013 года по адресу:

183038, г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Оргкомитет конкурса «С любовью к маме» - т/факс: 45-76-50, телефон: 45-76-58.

E-mail: ordpm@yandex.ru