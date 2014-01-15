Мурманские школьники стали участниками Сводного детского хора России

Сводный детский хор создан по инициативе Всероссийского хорового общества под руководством художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева. В его состав вошли 1 000 ребят в возрасте от 9 до 14 лет из всех 83 регионов страны.

Детский коллектив примет участие в церемонии закрытия сочинской Олимпиады, а в дальнейшем, по замыслу организаторов, будет выступать на различных фестивалях, международных мероприятиях и торжествах по случаю государственных праздников и памятных дат.

От Мурманской области в состав всероссийского хора вошли десять человек: Ирина Брынцева, Анастасия Ершова, Анастасия Коржева, Юлия Степанова, Ольга Страхова, Дарья Струля, Маргарита Тишина, Галина Федюкова, Кристина Шарова, Анастасия Юдина. Это учащиеся детской музыкальной школы № 5 г. Мурманска. Юным исполнителям пришлось пройти конкурсный отбор, в котором оценивались вокальные данные, владение навыками пения без сопровождения, умение читать ноты, артистичность детей.

В первые дни январских каникул все ребята собрались на репетиции Сводного детского хора в Санкт-Петербурге. Под управлением выдающегося дирижера Валерия Гергиева юные хористы 8 января впервые выступили вместе в сопровождении Симфонического оркестра Мариинского театра на сцене Мариинского-2.

«Наши участники очень музыкальны и артистичны», - сказала преподаватель детской музыкальной школы № 5 Галина Сыревич, которая сопровождала ребят в Северной столице. Сами начинающие музыканты говорят, что многому научились за неделю репетиций под руководством маэстро Валерия Гергиева.