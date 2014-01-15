Новости

Список новостей
Мурманские школьники стали участниками Сводного детского хора России
15 января 2014

Сводный детский хор создан по инициативе Всероссийского хорового общества под руководством художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева. В его состав вошли 1 000 ребят в возрасте от 9 до 14 лет из всех 83 регионов страны.

Детский коллектив примет участие в церемонии закрытия сочинской Олимпиады, а в дальнейшем, по замыслу организаторов, будет выступать на различных фестивалях, международных мероприятиях и торжествах по случаю государственных праздников и памятных дат.

От Мурманской области в состав всероссийского хора вошли десять человек: Ирина Брынцева, Анастасия Ершова, Анастасия Коржева, Юлия Степанова, Ольга Страхова, Дарья Струля, Маргарита Тишина, Галина Федюкова, Кристина Шарова, Анастасия Юдина. Это учащиеся детской музыкальной школы № 5 г. Мурманска. Юным исполнителям пришлось пройти конкурсный отбор, в котором оценивались вокальные данные, владение навыками пения без сопровождения, умение читать ноты, артистичность детей.

В первые дни январских каникул все ребята собрались на репетиции Сводного детского хора в Санкт-Петербурге. Под управлением выдающегося дирижера Валерия Гергиева юные хористы 8 января впервые выступили вместе в сопровождении Симфонического оркестра Мариинского театра на сцене Мариинского-2.

«Наши участники очень музыкальны и артистичны», - сказала преподаватель детской музыкальной школы № 5 Галина Сыревич, которая сопровождала ребят в Северной столице. Сами начинающие музыканты говорят, что многому научились за неделю репетиций под руководством маэстро Валерия Гергиева.

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?