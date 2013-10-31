Конкурс граффити-эскизов для оформления городской библиотеки

Стартовал конкурс граффити-эскизов для оформления уличных стен Центральной детской городской библиотеки (ул. Беринга, 28). Называется он «Библиотека. Чтение. Книга».

Для участия необходимо предоставить заявку и эскиз с изображением в стиле граффити. Материалы принимаются в Центральной детской библиотеке и во всех ее филиалах до 25 декабря. Эскиз должен быть выполнен на бумаге формата А4, в цвете.

Принять участие в конкурсе смогут юные мурманчане в возрасте от 12 до 25 лет, а также творческие группы.

Итоги конкурса подведут в январе 2014 года, победителей ждут призы, подарки и, конечно, возможность украсить стены библиотеки.

Более подробную информацию можно получить по телефону 52 55 00 (Центральная детская библиотека города Мурманска), а также на официальном сайте библиотеки cdb-murmansk.ru.