Эстафета Олимпийского огня прибудет в Мурманск 30 октября

Мероприятия в спортивном комплексе «Долина Уюта» начнутся в этот день в 15 часов 30 мин. Церемония встречи огня состоится в 16.30, и через 15 минут будет дан старт первому факелоносцу. Общая протяженность маршрута Эстафеты составляет более 16 км.

Первым факелоносцем нашей Эстафеты будет Тимур Павлович Баланин – Почетный мастер спорта, заслуженный работник физической культуры и спорта России, награжденный медалью «Ветеран труда», знаком отличия Губернатора Мурманской области за заслуги в развитии физической культуры и спорта в Мурманской области.

Маршрут Эстафеты пройдет по пяти главным улицам города-героя Мурманска, по его центральной исторической части. На пути следования Эстафеты – Мурманский областной драматический театр, Мурманский областной краеведческий музей, памятник Кириллу и Мефодию, Мемориальный комплекс морякам, погибшим в мирное время, Мемориал Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны и центральная площадь города Пять Углов.

Праздник на главной площади Мурманска начнется 30 октября в 19 часов.