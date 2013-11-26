Екатерина Рякина представила Мурманск в финале «Красы России 2013»

Екатерина Рякина представила Мурманск в финале «Красы России 2013»На финальном шоу «Красы России 2013» в Москве победительница регионального конкурса «Краса Заполярья 2013» Екатерина Рякина завоевала титул Второй Юной Красы России.

25 ноября в Москве прошел финал конкурса «Краса России 2013», где победительница регионального конкурса «Краса Заполярья 2013» Екатерина Рякина представила нашу область!

Екатерина завоевала титул - ВТОРАЯ ЮНАЯ КРАСА РОССИИ 2013! Поздравляем! Победительницей конкурса стала Краса из Владимира - Анастасия Трусова.

Финальное шоу 19-го ежегодного Национального фестиваля красоты и талантов молодых россиянок «Краса России 2013» проходил в этом году под лозунгом «Россия – любовь моя». В нем приняли участие красавицы из 51 региона страны.