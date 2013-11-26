Новости

Список новостей
Екатерина Рякина представила Мурманск в финале «Красы России 2013»
26 ноября 2013

Екатерина Рякина представила Мурманск в финале «Красы России 2013»На финальном шоу «Красы России 2013» в Москве победительница регионального конкурса «Краса Заполярья 2013» Екатерина Рякина завоевала титул Второй Юной Красы России.

25 ноября в Москве прошел финал конкурса «Краса России 2013», где победительница регионального конкурса «Краса Заполярья 2013» Екатерина Рякина представила нашу область!

Екатерина завоевала титул - ВТОРАЯ ЮНАЯ КРАСА РОССИИ 2013! Поздравляем! Победительницей конкурса стала Краса из Владимира - Анастасия Трусова. 

Финальное шоу 19-го ежегодного Национального фестиваля красоты и талантов молодых россиянок «Краса России 2013» проходил в этом году под лозунгом «Россия – любовь моя». В нем приняли участие красавицы из 51 региона страны.

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?