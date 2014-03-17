80 Праздник Севера: моржи

В рамках 80-го международного Праздника Севера на Семеновском озере прошли соревнования по зимнему плаванию, которые собрали более 200 приверженцев аквайс-спорта из разных уголков России, а также Аргентины, Великобритании, США, Ирландии, ЮАР, Чехии и Италии.

Кульминацией стартов стали эстафеты 4х25 метров вольным стилем. Команда мурманчан в составе Владимира Правашинского, Виталия Поборчего, Ольги Создателевой и Сергея Корытова завоевала золотые медали. Серебряными призерами стали новосибирцы, бронзовыми – квартет из Великого Новгорода.

Стоит отметить, что представителям Кольского Заполярья, выступавшим на различных дистанциях в нескольких возрастных группах, досталось немало наград различной пробы. Наибольшего успеха добились хозяева водных дорожек Геннадий Лебедев, Виталий Поборчий, Ольга Создателева и мончегорка Татьяна Кожина. Они трижды поднимались на высшую ступень пьедестала почета. По две золотые медали достались мурманчанам Сергею Корытову и Анатолию Глазко, а также оленегорке Светлане Иванченко. По одной – Татьяне Филатовой из Кировска, апатитчанину Алексею Горбунову, представителям областного центра Виктору Мартынову, Владимиру Фомину, Ольге Бревновой, Борису Нивину, Валерию Симакову, Анатолию Глазко, Сергею Сабатову и Владимиру Данченкову, Арсену Арушанову, Владимиру Правашинскому и мончегорке Елене Минеевой.