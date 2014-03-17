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80 Праздник Севера: конькобежный спорт
17 марта 2014

В Мончегорске состоялись соревнования по конькобежному спорту 80-го международного Праздника Севера. На зеркальных дорожках местного стадиона выступили 150 юных и взрослых ледовых скороходов из России, Норвегии и Италии.

В рамках состязаний прошел Баренц-матч между командами нашей страны и Северного королевства. Победу по его итогам одержали россияне.

Заключительными дисциплинами стали марафонские дистанции. У женщин на 10-километровке золотую медаль завоевала Елизавета Хрептугова из Оленегорска. Победительница недавнего первенства страны показала время 16 минут 22,50 секунды. Серебряным и бронзовым призером стали мурманчанки Анастасия Шандрова и Мария Самсонова.

Мужской 40-километровый забег преподнес болельщикам сюрприз. Основная борьба на дистанции развернулась между оленегорцем Сергеем Зыкиным и норвежцем Рангвалдом Наессом. Оба спортсмена финишировали с одинаковым результатом 1 час 5 минут 30 секунд. Судейская коллегия признала победителями обоих спортсменов, а второе место решила никому не присуждать. Третье место занял петербуржец Алексей Кузьменко.

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