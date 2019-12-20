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Звёздные Войны: Скайуокер. Восход

Режиссер:Джей Джей Абрамс
Жанры: Фантастика, Фэнтези, Боевик, Приключения.

Фильм завершает невероятную историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий. Зрителя ожидают старые и новые герои, уникальные миры, увлекательные путешествия на край Галактики и грандиозный финал фантастической саги.

Продолжительность:141 мин
Сценарий:Крис Террио, Джей Джей Абрамс, Дерек Коннолли
В ролях:Адам Драйвер, Дэйзи Ридли, Билли Лурд, Кери Рассел, Кэрри Фишер, Марк Хэмилл, Иен Макдермид, Келли Мари Трэн, Энди Серкис, Лупита Нионго
Музыка:Джон Уильямс
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:20 декабря 2019
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Мираж СинемаКинозал №3
c 19 по 22 декабря
20:20 (350 р. в 3D)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 19 по 22 декабря
23:15 (1000 р.)
МурманскБольшой зал
21 декабря
09:00 (150 в 3D)
16:50 (350 в 3D)
21:20 (350 в 3D)
22 декабря
10:55 (300 в 3D)
15:40 (350 в 3D)
20:20 (350 в 3D)
c 23 по 24 декабря
10:55 (200 в 3D)
15:40 (200 в 3D)
20:20 (250 в 3D)
25 декабря
12:55 (200 в 3D)
15:40 (200 в 3D)
20:20 (250 в 3D)
Северное сияниеПремьер зал
c 21 по 22 декабря
12:45 (350 в 3D)
20:15 (390 в 3D)
23:00 (300 в 3D)
c 23 по 25 декабря
12:45 (300 в 3D)
20:15 (350 в 3D)
23:00 (300 в 3D)
Северное сияниеОранжевый зал
c 21 по 22 декабря
13:50 (390)
21:10 (390)
23:50 (300)
c 23 по 25 декабря
13:50 (200)
21:10 (250)
23:50 (200)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 21 по 22 декабря
11:20 (600 р. в 3D)
14:05 (800 р.)
16:50 (800 р. в 3D)
19:35 (1000 р. в 3D)
22:20 (1000 р. в 3D)
Мираж СинемаКинозал №2
c 21 по 22 декабря
10:20 (450 р.)
13:05 (700 р. в 3D)
15:50 (700 р.)
18:40 (800 р. в 3D)
21:25 (700 р.)
00:10 (500 р. в 3D)
Северное сияниеКрасный зал
c 21 по 22 декабря
15:00 (390)
17:45 (390)
22:25 (300)
c 23 по 25 декабря
15:00 (200)
17:45 (250)
22:25 (200)
Северное сияниеЖёлтый зал
c 21 по 22 декабря
11:00 (300)
16:10 (390)
18:55 (390)
21:40 (390)
c 23 по 25 декабря
11:00 (200)
16:10 (200)
18:55 (250)
21:40 (250)

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