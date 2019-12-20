Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
Режиссер:Джей Джей Абрамс
Жанры: Фантастика, Фэнтези, Боевик, Приключения.
Жанры: Фантастика, Фэнтези, Боевик, Приключения.
Фильм завершает невероятную историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий. Зрителя ожидают старые и новые герои, уникальные миры, увлекательные путешествия на край Галактики и грандиозный финал фантастической саги.
Продолжительность:141 мин
Сценарий:Крис Террио, Джей Джей Абрамс, Дерек Коннолли
В ролях:Адам Драйвер, Дэйзи Ридли, Билли Лурд, Кери Рассел, Кэрри Фишер, Марк Хэмилл, Иен Макдермид, Келли Мари Трэн, Энди Серкис, Лупита Нионго
Музыка:Джон Уильямс
В ролях:Адам Драйвер, Дэйзи Ридли, Билли Лурд, Кери Рассел, Кэрри Фишер, Марк Хэмилл, Иен Макдермид, Келли Мари Трэн, Энди Серкис, Лупита Нионго
Музыка:Джон Уильямс
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:20 декабря 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:20 декабря 2019
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