Звёздные Войны: Скайуокер. Восход

Режиссер: Джей Джей Абрамс

Жанры: Фантастика, Фэнтези, Боевик, Приключения.

Фильм завершает невероятную историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий. Зрителя ожидают старые и новые герои, уникальные миры, увлекательные путешествия на край Галактики и грандиозный финал фантастической саги.

Продолжительность: 141 мин

Сценарий: Крис Террио, Джей Джей Абрамс, Дерек Коннолли

В ролях: Адам Драйвер, Дэйзи Ридли, Билли Лурд, Кери Рассел, Кэрри Фишер, Марк Хэмилл, Иен Макдермид, Келли Мари Трэн, Энди Серкис, Лупита Нионго

Музыка: Джон Уильямс