Звёздные войны: Последние джедаи
Режиссер:Райан Джонсон
Жанры: Фантастика, Фэнтези, Боевик, Приключения.
Жанры: Фантастика, Фэнтези, Боевик, Приключения.
В Галактике, где Первый Орден и Сопротивление яростно сражаются друг с другом в войне, героиня Рей пробудила в себе Силу. Но что произойдет, когда она встретится с единственным оставшимся в живых рыцарем-джедаем – Люком Скайуокером?
Кайло Рен перешел на Темную сторону Силы и убил собственного отца, заняв высокую позицию в Первом Ордене. Но куда приведут его неуемные амбиции, подаренные по наследству грозным дедом Дартом Вейдером? Ситуация обострится еще больше, когда мать Кайло, лидер Сопротивления Лея, вместе с По, Финном и BB-8 приступит к новой миссии.
Продолжительность:152 мин
Сценарий:Райан Джонсон, Джордж Лукас
В ролях:Марк Хэмилл, Кэрри Фишер, Адам Драйвер, Дэйзи Ридли, Джон Бойега, Оскар Айзек, Энди Серкис, Лупита Нионго, Донал Глисон, Энтони Дэниелс
Музыка:Джон Уильямс
В ролях:Марк Хэмилл, Кэрри Фишер, Адам Драйвер, Дэйзи Ридли, Джон Бойега, Оскар Айзек, Энди Серкис, Лупита Нионго, Донал Глисон, Энтони Дэниелс
Музыка:Джон Уильямс
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:14 декабря 2017
Ограничения:16+
Дата релиза:14 декабря 2017
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!