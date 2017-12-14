Звёздные войны: Последние джедаи

Режиссер: Райан Джонсон

Жанры: Фантастика, Фэнтези, Боевик, Приключения.

В Галактике, где Первый Орден и Сопротивление яростно сражаются друг с другом в войне, героиня Рей пробудила в себе Силу. Но что произойдет, когда она встретится с единственным оставшимся в живых рыцарем-джедаем – Люком Скайуокером?

Кайло Рен перешел на Темную сторону Силы и убил собственного отца, заняв высокую позицию в Первом Ордене. Но куда приведут его неуемные амбиции, подаренные по наследству грозным дедом Дартом Вейдером? Ситуация обострится еще больше, когда мать Кайло, лидер Сопротивления Лея, вместе с По, Финном и BB-8 приступит к новой миссии.

Продолжительность: 152 мин

Сценарий: Райан Джонсон, Джордж Лукас

В ролях: Марк Хэмилл, Кэрри Фишер, Адам Драйвер, Дэйзи Ридли, Джон Бойега, Оскар Айзек, Энди Серкис, Лупита Нионго, Донал Глисон, Энтони Дэниелс

Музыка: Джон Уильямс