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Звёздные войны: Последние джедаи

Режиссер:Райан Джонсон
Жанры: Фантастика, Фэнтези, Боевик, Приключения.

В Галактике, где Первый Орден и Сопротивление яростно сражаются друг с другом в войне, героиня Рей пробудила в себе Силу. Но что произойдет, когда она встретится с единственным оставшимся в живых рыцарем-джедаем – Люком Скайуокером?

Кайло Рен перешел на Темную сторону Силы и убил собственного отца, заняв высокую позицию в Первом Ордене. Но куда приведут его неуемные амбиции, подаренные по наследству грозным дедом Дартом Вейдером? Ситуация обострится еще больше, когда мать Кайло, лидер Сопротивления Лея, вместе с По, Финном и BB-8 приступит к новой миссии.

Продолжительность:152 мин
Сценарий:Райан Джонсон, Джордж Лукас
В ролях:Марк Хэмилл, Кэрри Фишер, Адам Драйвер, Дэйзи Ридли, Джон Бойега, Оскар Айзек, Энди Серкис, Лупита Нионго, Донал Глисон, Энтони Дэниелс
Музыка:Джон Уильямс
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:14 декабря 2017
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АврораОсновной зал
c 14 по 17 декабря
11:20 (200)
14:10 (200 в 3D)
19:05 (250 в 3D)
21:55 (250)
c 18 по 20 декабря
11:20 (150)
14:50 (150 в 3D)
19:40 (200 в 3D)
22:30 (150)
МурманскБольшой зал
c 14 по 15 декабря
11:15 (300 в 3D)
14:10 (300 в 3D)
19:00 (350 в 3D)
21:55 (350 в 3D)
c 16 по 17 декабря
11:15 (300 в 3D)
14:10 (350 в 3D)
19:00 (350 в 3D)
21:55 (350 в 3D)
c 18 по 20 декабря
11:15 (200 в 3D)
14:10 (200 в 3D)
19:00 (250 в 3D)
21:55 (250 в 3D)
Северное сияниеПремьер зал
c 14 по 15 декабря
10:20 (300 в 3D)
13:20 (350 в 3D)
16:10 (350)
19:00 (390 в 3D)
21:50 (300)
c 16 по 17 декабря
10:20 (300 в 3D)
13:20 (390 в 3D)
16:10 (390)
19:00 (390 в 3D)
21:50 (300)
c 18 по 20 декабря
10:20 (200 в 3D)
13:20 (300 в 3D)
16:10 (300)
19:00 (350 в 3D)
21:50 (300)
Северное сияниеБордовый зал
c 14 по 15 декабря
11:20 (300)
14:10 (300)
17:00 (390)
22:40 (300)
c 16 по 17 декабря
11:20 (300)
14:10 (390)
17:00 (390)
22:40 (300)
c 18 по 20 декабря
11:20 (200)
14:10 (200)
17:00 (250)
22:40 (200)

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