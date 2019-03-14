Звонок мертвецу

Режиссер: Кристиан Альварт

Жанры: Ужасы, Триллер, Боевик, Криминал, Детектив.

Судмедэксперт Пауль Херцфельд обнаруживает в голове чудовищно изуродованного трупа записку, на которой – телефонный номер с указанием: позвони и узнаешь судьбу своей похищенной дочери. На острове Хельголанд, отрезанном от суши страшным ураганом, Пауля поджидает еще один мертвец, а внутри – дальнейшие указания. И это только начало цепочки смертей… Психопат-похититель не прочь поиграть с жертвами в кошки-мышки. Тот, кто разгадает головоломку из тел, имеет шансы остаться в живых.

Продолжительность: 132 мин

Сценарий: Кристиан Альварт, Себастьян Фицек, Michael Tsokos

В ролях: Мориц Бляйбтрой, Ясна Фритци Бауэр, Ларс Айдингер, Фахри Огюн Ярдим, Энно Хессе, Кристиан Кухенбух, Урс Юккер, Барбара Пракопенка, Джой Мария Бэй, Ян Бюлов

Музыка: Маурус Роннер, Christoph Schauer