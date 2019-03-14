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Звонок мертвецу

Режиссер:Кристиан Альварт
Жанры: Ужасы, Триллер, Боевик, Криминал, Детектив.

Судмедэксперт Пауль Херцфельд обнаруживает в голове чудовищно изуродованного трупа записку, на которой – телефонный номер с указанием: позвони и узнаешь судьбу своей похищенной дочери. На острове Хельголанд, отрезанном от суши страшным ураганом, Пауля поджидает еще один мертвец, а внутри – дальнейшие указания. И это только начало цепочки смертей… Психопат-похититель не прочь поиграть с жертвами в кошки-мышки. Тот, кто разгадает головоломку из тел, имеет шансы остаться в живых.

Продолжительность:132 мин
Сценарий:Кристиан Альварт, Себастьян Фицек, Michael Tsokos
В ролях:Мориц Бляйбтрой, Ясна Фритци Бауэр, Ларс Айдингер, Фахри Огюн Ярдим, Энно Хессе, Кристиан Кухенбух, Урс Юккер, Барбара Пракопенка, Джой Мария Бэй, Ян Бюлов
Музыка:Маурус Роннер, Christoph Schauer
Производство:Германия
Ограничения:18+
Дата релиза:14 марта 2019
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Северное сияниеСиний зал
c 14 по 17 марта
22:25 (300)
c 18 по 20 марта
22:25 (200)
Северное сияниеОранжевый зал
c 15 по 17 марта
17:05 (390)
23:20 (300)
c 18 по 20 марта
17:05 (250)
23:20 (200)
Северное сияниеЗеленый зал
c 21 по 22 марта
23:25 (150)
c 23 по 24 марта
23:25 (250)
c 25 по 27 марта
23:25 (150)

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