Звонок мертвецу
Режиссер:Кристиан Альварт
Жанры: Ужасы, Триллер, Боевик, Криминал, Детектив.
Жанры: Ужасы, Триллер, Боевик, Криминал, Детектив.
Судмедэксперт Пауль Херцфельд обнаруживает в голове чудовищно изуродованного трупа записку, на которой – телефонный номер с указанием: позвони и узнаешь судьбу своей похищенной дочери. На острове Хельголанд, отрезанном от суши страшным ураганом, Пауля поджидает еще один мертвец, а внутри – дальнейшие указания. И это только начало цепочки смертей… Психопат-похититель не прочь поиграть с жертвами в кошки-мышки. Тот, кто разгадает головоломку из тел, имеет шансы остаться в живых.
Продолжительность:132 мин
Сценарий:Кристиан Альварт, Себастьян Фицек, Michael Tsokos
В ролях:Мориц Бляйбтрой, Ясна Фритци Бауэр, Ларс Айдингер, Фахри Огюн Ярдим, Энно Хессе, Кристиан Кухенбух, Урс Юккер, Барбара Пракопенка, Джой Мария Бэй, Ян Бюлов
Музыка:Маурус Роннер, Christoph Schauer
В ролях:Мориц Бляйбтрой, Ясна Фритци Бауэр, Ларс Айдингер, Фахри Огюн Ярдим, Энно Хессе, Кристиан Кухенбух, Урс Юккер, Барбара Пракопенка, Джой Мария Бэй, Ян Бюлов
Музыка:Маурус Роннер, Christoph Schauer
Производство:Германия
Ограничения:18+
Дата релиза:14 марта 2019
Ограничения:18+
Дата релиза:14 марта 2019
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