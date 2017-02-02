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Режиссер: Ф. Хавьер Гутьеррес

Жанры: Ужасы, Драма.

Холт активно исследует загадочный феномен видеокассеты, после просмотра которой человек проживает семь самых ужасных дней своей жизни, а затем умирает. Через какое-то время таинственный вирус настигает через экран и его девушку, Джулию. Разобраться в этом и искать шанс на спасение им помогает профессор Гэбриел. Постепенно герои понимают, что все еще страшнее, чем они могли себе представить. Внутри дьявольского фильма есть еще один фильм – тот, который никто никогда прежде не смотрел.

Продолжительность: 102 мин

Сценарий: Джейкоб Аарон Эстес, Акива Голдсман, Дэвид Лука

В ролях: Винсент Д’Онофрио, Лаура Уиггинс, Эйми Тигарден, Джонни Галэки, Лиззи Брошере, Бонни Морган, Зак Рериг, Алекс Роу, Матильда Анна Ингрид Лутс, Брэндон Ларракуэнте

Музыка: Лори МакДональд, Уолтер Ф. Паркс, Даг Дэвисон