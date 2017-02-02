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Режиссер:Ф. Хавьер Гутьеррес
Жанры: Ужасы, Драма.
Жанры: Ужасы, Драма.
Холт активно исследует загадочный феномен видеокассеты, после просмотра которой человек проживает семь самых ужасных дней своей жизни, а затем умирает. Через какое-то время таинственный вирус настигает через экран и его девушку, Джулию. Разобраться в этом и искать шанс на спасение им помогает профессор Гэбриел. Постепенно герои понимают, что все еще страшнее, чем они могли себе представить. Внутри дьявольского фильма есть еще один фильм – тот, который никто никогда прежде не смотрел.
Продолжительность:102 мин
Сценарий:Джейкоб Аарон Эстес, Акива Голдсман, Дэвид Лука
В ролях:Винсент Д’Онофрио, Лаура Уиггинс, Эйми Тигарден, Джонни Галэки, Лиззи Брошере, Бонни Морган, Зак Рериг, Алекс Роу, Матильда Анна Ингрид Лутс, Брэндон Ларракуэнте
Музыка:Лори МакДональд, Уолтер Ф. Паркс, Даг Дэвисон
В ролях:Винсент Д’Онофрио, Лаура Уиггинс, Эйми Тигарден, Джонни Галэки, Лиззи Брошере, Бонни Морган, Зак Рериг, Алекс Роу, Матильда Анна Ингрид Лутс, Брэндон Ларракуэнте
Музыка:Лори МакДональд, Уолтер Ф. Паркс, Даг Дэвисон
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:02 февраля 2017
Ограничения:18+
Дата релиза:02 февраля 2017
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