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Звезда родилась

Режиссер:Брэдли Купер
Жанры: Мелодрама, Мюзикл.

Кантри-музыкант Джексон Мейн, чья карьера быстро катится под откос, однажды знакомится с никому не известной талантливой певицей Элли. Между героями вспыхивает страстный роман. Джек помогает Элли добиться успеха. Но чем стремительнее набирает обороты музыкальная карьера Элли, тем сложнее ему мириться со своей увядающей славой.

Продолжительность:135 мин
Сценарий:Эрик Рот, Брэдли Купер, Уилл Феттерс
В ролях:Леди Гага, Брэдли Купер, Сэм Эллиотт, Дэйв Шаппелл, Энтони Рамос, Бонни Соммервиль, Эндрю Дайс Клэй, Майкл Харни, Д.Дж. Пирс, Уиллам Беллай
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:04 октября 2018
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Кронверк Синема ФорумКинозал № 1
c 4 по 5 октября
15:15 (190)
6 октября
20:20 (240)
8 октября
14:15 (150)
9 октября
15:15 (150)
10 октября
14:15 (150)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 4 по 5 октября
20:00 (190)
7 октября
17:20 (240)
8 октября
20:00 (190)
9 октября
20:00 (150)
10 октября
20:00 (190)
Мираж СинемаКинозал №1
c 4 по 5 октября
10:40 (150 р.)
13:20 (200 р.)
16:00 (300 р.)
18:45 (300 р.)
21:25 (300 р.)
c 6 по 7 октября
10:40 (200 р.)
13:20 (300 р.)
16:00 (300 р.)
18:45 (300 р.)
21:25 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 4 по 7 октября
22:35 (1000 р.)
Северное сияниеСиний зал
5 октября
19:00 (350)
23:55 (300)
Северное сияниеЖёлтый зал
5 октября
15:05 (300)

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