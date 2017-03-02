Зверопой

Режиссер: Кристофф Лорделет, Гарт Дженнингс

Жанры: Анимация, Драма, Комедия, Семейный, Музыкальный.

Театр, которым владеет коала Бастер Мун, переживает не лучшие времена. Вместе с партнером-барашком Эдди он придумывает гениальный план, согласно которому их бизнес будет спасен, а обычные зрители получат шанс стать звездами сцены. Под громким лозунгом поиска новых талантов Бастер объявляет о самом грандиозном вокальном конкурсе в мире. Заявки на участие не заставляют себя ждать. Среди основных соперников – дикобраз-рокер Эш, амбициозный белый грызун Майк, мама двадцати пяти поросят Росита со своим партнером Гантером, юная застенчивая слониха Мина, а также горилла из Британии по имени Джонни, сбежавший от своих гангстерских родственников, чтобы пройти собственный путь к славе.

Продолжительность: 108 мин

Сценарий: Гарт Дженнингс

В ролях: Мэттью МакКонахи, Риз Уизерспун, Сет МакФарлейн, Скарлетт Йоханссон, Джон Си Райли, Тэрон Эджертон, Тори Келли, Дженнифер Сондерс, Дженнифер Хадсон, Гарт Дженнингс

Музыка: Джоби Тэлбот