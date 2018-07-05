Зверь

Режиссер: Майкл Пирс

Жанры: Триллер.

У Молл день рождения. Ей исполняется 27 лет, но праздник не делает её счастливой. Она живет с родителями на небольшом острове и буквально задыхается от непонимания и гнёта семейного круга. Молл встречает свою первую любовь в неспокойное время — по острову рыщет серийный убийца. Возникший из ниоткуда Паскаль становится для Молл воплощением свободы. С ним она впервые чувствует себя живой и избавляется от всех невидимых оков. Но счастье Молл не дает покоя её семье и жителям острова. Они подозревают Паскаля в причастности к этим зверским происшествиям. Молл приходится выбирать: быть вместе с Паскалем против всех или остаться на стороне большинства.

Продолжительность: 107 мин

Сценарий: Майкл Пирс

В ролях: Джонни Флинн, Джесси Бакли, Джеральдин Джеймс, Олуэн Фуэр, Чарли Палмер Ротуэлл, Тристан Гравель, Хэтти Готобед, Шеннон Тарбет, Эмили Тааффе, Тим Вудворд

Музыка: Джим Уильямс