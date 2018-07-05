Зверь
Режиссер:Майкл Пирс
Жанры: Триллер.
Жанры: Триллер.
У Молл день рождения. Ей исполняется 27 лет, но праздник не делает её счастливой. Она живет с родителями на небольшом острове и буквально задыхается от непонимания и гнёта семейного круга. Молл встречает свою первую любовь в неспокойное время — по острову рыщет серийный убийца. Возникший из ниоткуда Паскаль становится для Молл воплощением свободы. С ним она впервые чувствует себя живой и избавляется от всех невидимых оков. Но счастье Молл не дает покоя её семье и жителям острова. Они подозревают Паскаля в причастности к этим зверским происшествиям. Молл приходится выбирать: быть вместе с Паскалем против всех или остаться на стороне большинства.
Продолжительность:107 мин
Сценарий:Майкл Пирс
В ролях:Джонни Флинн, Джесси Бакли, Джеральдин Джеймс, Олуэн Фуэр, Чарли Палмер Ротуэлл, Тристан Гравель, Хэтти Готобед, Шеннон Тарбет, Эмили Тааффе, Тим Вудворд
Музыка:Джим Уильямс
В ролях:Джонни Флинн, Джесси Бакли, Джеральдин Джеймс, Олуэн Фуэр, Чарли Палмер Ротуэлл, Тристан Гравель, Хэтти Готобед, Шеннон Тарбет, Эмили Тааффе, Тим Вудворд
Музыка:Джим Уильямс
Производство:Великобритания
Ограничения:18+
Дата релиза:05 июля 2018
Ограничения:18+
Дата релиза:05 июля 2018
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