Зоя

Режиссер: Максим Бриус

Жанры: Драма, Военный, История.

Осень 1941 года. Вчерашняя школьница Зоя Космодемьянская уходит добровольцем в диверсионную школу. Партизанский отряд, в котором находилась Зоя попадает в засаду, а Зоя схвачена немцами, при попытке поджечь сарай. Допросы и пытки ни к чему не привели. Она не сказала ничего, что могло бы сорвать выполнение задания другим группам. Фашисты не смогли добиться даже её настоящего имени... Ее жертва не стала напрасной. Ее подвиг воспламенил миллионы сердец, помогая нашим солдатам дойти до Берлина.

Продолжительность: 105 мин

Сценарий: Андрей Назаров, Андрей Тумаркин

В ролях: Анастасия Мишина, Александр Вонтов, Дарья Юргенс, Евгений Романцов, Никита Кологривый, Вольфганг Черни, Анна Уколова, Жан-Марк Биркхольц, Дмитрий Быковский-Ромашов, Карина Разумовская

Музыка: Максим Кошеваров, Александр Маев