Зов волка

Режиссер: Абель Ланзак

Жанры: Боевик, Драма.

Молодой подводник обладает редким даром распознавать каждый звук, который он слышит. От его «Золотого уха» зависят судьбы людей, а ошибка ставит под угрозу жизнь всего экипажа подводной лодки. Желая вернуть доверие своих товарищей, он проводит собственное расследование военной провокации, в результате которой весь мир оказывается в шаге от ядерного апокалипсиса. Чтобы предотвратить мировую войну, элитной боевой команде подлодки необходимо совершить невозможное, ведь главный приказ отмене не подлежит.

Продолжительность: 115 мин

Сценарий: Абель Ланзак

В ролях: Франсуа Сивиль, Омар Си, Матьё Кассовиц, Реда Катеб, Паула Бир, Алексис Михалик, Жан-Ив Бертело, Дамиен Боннар, Pierre Cevaer, Себастьен Либессар

Музыка: Томэндэнди