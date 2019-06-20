Зов волка
Режиссер:Абель Ланзак
Жанры: Боевик, Драма.
Жанры: Боевик, Драма.
Молодой подводник обладает редким даром распознавать каждый звук, который он слышит. От его «Золотого уха» зависят судьбы людей, а ошибка ставит под угрозу жизнь всего экипажа подводной лодки. Желая вернуть доверие своих товарищей, он проводит собственное расследование военной провокации, в результате которой весь мир оказывается в шаге от ядерного апокалипсиса. Чтобы предотвратить мировую войну, элитной боевой команде подлодки необходимо совершить невозможное, ведь главный приказ отмене не подлежит.
Продолжительность:115 мин
Сценарий:Абель Ланзак
В ролях:Франсуа Сивиль, Омар Си, Матьё Кассовиц, Реда Катеб, Паула Бир, Алексис Михалик, Жан-Ив Бертело, Дамиен Боннар, Pierre Cevaer, Себастьен Либессар
Музыка:Томэндэнди
В ролях:Франсуа Сивиль, Омар Си, Матьё Кассовиц, Реда Катеб, Паула Бир, Алексис Михалик, Жан-Ив Бертело, Дамиен Боннар, Pierre Cevaer, Себастьен Либессар
Музыка:Томэндэнди
Производство:Франция
Ограничения:16+
Дата релиза:20 июня 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:20 июня 2019
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