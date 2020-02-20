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Зов предков

Режиссер:Крис Сандерс
Жанры: Драма, Приключения, Семейный.

История Бэка, дружелюбного пса, чья размеренная домашняя жизнь перевернулась с ног на голову во времена золотой лихорадки в 1880-х, когда его вырвали из дома в Калифорнии и перевезли в дикую и холодную Аляску. Будучи новичком в упряжке почтовой службы, а впоследствии лидером, Бак попадает в невероятное приключение, находит свое место в мире и становится хозяином своей жизни.

Продолжительность:100 мин
Сценарий:Майкл Грин, Джек Лондон
В ролях:Карен Гиллан, Харрисон Форд, Кара Ги, Дэн Стивенс, Брэдли Уитфорд, Джин Луиса Келли, Омар Си, Уэс Браун, Терри Нотари, Престон Бэйли
Музыка:Джон Пауэлл
Производство:США
Ограничения:6+
Дата релиза:20 февраля 2020
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ГалактикаЗал 1
c 20 по 21 февраля
10:20 (от 250 Р)
c 22 по 23 февраля
10:20 (от 170 Р)
c 24 по 26 февраля
10:20 (от 150 Р)
Северное сияниеСиний зал
c 20 по 24 февраля
19:35 (350)
c 25 по 26 февраля
19:35 (250)
ГалактикаЗал 3
c 20 по 21 февраля
10:20 (от 250 Р)
c 22 по 23 февраля
10:20 (от 170 Р)
c 24 по 26 февраля
10:20 (от 150 Р)
Мираж СинемаКинозал №4
c 20 по 21 февраля
12:45 (150 р.)
c 22 по 23 февраля
12:45 (200 р.)
Мираж СинемаКинозал №5
c 20 по 23 февраля
15:35 (300 р.)
19:45 (300 р.)
23:55 (250 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 20 по 23 февраля
17:50 (800 р.)
Северное сияниеЖёлтый зал
21 февраля
11:00 (300)
12:55 (300)
c 22 по 24 февраля
11:00 (300)
12:55 (390)
c 25 по 26 февраля
11:00 (200)
12:55 (200)
Северное сияниеДетский зал
21 февраля
11:35 (300)
14:30 (300)
16:25 (300)
18:25 (350)
20:25 (350)
c 22 по 24 февраля
11:35 (300)
14:30 (350)
16:25 (350)
18:25 (350)
20:25 (350)
c 25 по 26 февраля
11:35 (200)
14:30 (200)
16:25 (200)
18:25 (250)
20:25 (250)

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