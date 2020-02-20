Зов предков
Режиссер:Крис Сандерс
Жанры: Драма, Приключения, Семейный.
Жанры: Драма, Приключения, Семейный.
История Бэка, дружелюбного пса, чья размеренная домашняя жизнь перевернулась с ног на голову во времена золотой лихорадки в 1880-х, когда его вырвали из дома в Калифорнии и перевезли в дикую и холодную Аляску. Будучи новичком в упряжке почтовой службы, а впоследствии лидером, Бак попадает в невероятное приключение, находит свое место в мире и становится хозяином своей жизни.
Продолжительность:100 мин
Сценарий:Майкл Грин, Джек Лондон
В ролях:Карен Гиллан, Харрисон Форд, Кара Ги, Дэн Стивенс, Брэдли Уитфорд, Джин Луиса Келли, Омар Си, Уэс Браун, Терри Нотари, Престон Бэйли
Музыка:Джон Пауэлл
В ролях:Карен Гиллан, Харрисон Форд, Кара Ги, Дэн Стивенс, Брэдли Уитфорд, Джин Луиса Келли, Омар Си, Уэс Браун, Терри Нотари, Престон Бэйли
Музыка:Джон Пауэлл
Производство:США
Ограничения:6+
Дата релиза:20 февраля 2020
Ограничения:6+
Дата релиза:20 февраля 2020
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