Зов предков

Режиссер: Крис Сандерс

Жанры: Драма, Приключения, Семейный.

История Бэка, дружелюбного пса, чья размеренная домашняя жизнь перевернулась с ног на голову во времена золотой лихорадки в 1880-х, когда его вырвали из дома в Калифорнии и перевезли в дикую и холодную Аляску. Будучи новичком в упряжке почтовой службы, а впоследствии лидером, Бак попадает в невероятное приключение, находит свое место в мире и становится хозяином своей жизни.

Продолжительность: 100 мин

Сценарий: Майкл Грин, Джек Лондон

В ролях: Карен Гиллан, Харрисон Форд, Кара Ги, Дэн Стивенс, Брэдли Уитфорд, Джин Луиса Келли, Омар Си, Уэс Браун, Терри Нотари, Престон Бэйли

Музыка: Джон Пауэлл