Zомбилэнд: Контрольный выстрел
Режиссер:Рубен Фляйшер
Жанры: Боевик, Комедия, Ужасы.
Жанры: Боевик, Комедия, Ужасы.
Беспощадная и бесстрашная четверка охотников на зомби продолжает свое путешествие в глубь страны. На этот раз им предстоит сразиться не только с новыми видами живых мертвецов, но и вступить в схватку с другими выжившими, которые настроены совсем не дружелюбно. Кроме того, в собственных рядах охотников намечается серьезный разлад.
Продолжительность:99 мин
Сценарий:Дэйв Каллахэм, Ретт Риз, Пол Верник
В ролях:Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Эмма Стоун, Эбигейл Бреслин, Зои Дойч, Эван Джогиа Розарио Доусон, Люк Уилсон, Томас Миддлдитч, Виктория Холл
Музыка:Дэвид Сарди
В ролях:Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Эмма Стоун, Эбигейл Бреслин, Зои Дойч, Эван Джогиа Розарио Доусон, Люк Уилсон, Томас Миддлдитч, Виктория Холл
Музыка:Дэвид Сарди
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:24 октября 2019
Ограничения:18+
Дата релиза:24 октября 2019
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