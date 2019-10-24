Zомбилэнд: Контрольный выстрел

Режиссер: Рубен Фляйшер

Жанры: Боевик, Комедия, Ужасы.

Беспощадная и бесстрашная четверка охотников на зомби продолжает свое путешествие в глубь страны. На этот раз им предстоит сразиться не только с новыми видами живых мертвецов, но и вступить в схватку с другими выжившими, которые настроены совсем не дружелюбно. Кроме того, в собственных рядах охотников намечается серьезный разлад.

Продолжительность: 99 мин

Сценарий: Дэйв Каллахэм, Ретт Риз, Пол Верник

В ролях: Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Эмма Стоун, Эбигейл Бреслин, Зои Дойч, Эван Джогиа Розарио Доусон, Люк Уилсон, Томас Миддлдитч, Виктория Холл

Музыка: Дэвид Сарди