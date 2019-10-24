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Zомбилэнд: Контрольный выстрел

Режиссер:Рубен Фляйшер
Жанры: Боевик, Комедия, Ужасы.

Беспощадная и бесстрашная четверка охотников на зомби продолжает свое путешествие в глубь страны. На этот раз им предстоит сразиться не только с новыми видами живых мертвецов, но и вступить в схватку с другими выжившими, которые настроены совсем не дружелюбно. Кроме того, в собственных рядах охотников намечается серьезный разлад.

Продолжительность:99 мин
Сценарий:Дэйв Каллахэм, Ретт Риз, Пол Верник
В ролях:Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Эмма Стоун, Эбигейл Бреслин, Зои Дойч, Эван Джогиа Розарио Доусон, Люк Уилсон, Томас Миддлдитч, Виктория Холл
Музыка:Дэвид Сарди
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:24 октября 2019
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Мираж СинемаКинозал №1
c 24 по 25 октября
11:30 (150 р.)
13:30 (200 р.)
15:30 (300 р.)
17:40 (300 р.)
19:45 (300 р.)
21:45 (300 р.)
c 26 по 27 октября
11:30 (200 р.)
13:30 (300 р.)
15:30 (300 р.)
17:40 (300 р.)
19:45 (300 р.)
21:45 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 24 по 27 октября
22:35 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №4
c 24 по 27 октября
00:05 (250 р.)
Северное сияниеПремьер зал
25 октября
10:20 (300)
14:30 (350)
18:40 (390)
23:00 (300)
c 26 по 27 октября
10:20 (300)
14:30 (390)
18:40 (390)
23:00 (300)
c 28 по 30 октября
10:20 (200)
14:30 (300)
18:40 (350)
23:00 (300)
Северное сияниеОранжевый зал
25 октября
13:35 (300)
17:50 (390)
c 26 по 27 октября
13:35 (390)
17:50 (390)
c 28 по 30 октября
13:35 (200)
17:50 (250)
Северное сияниеКрасный зал
25 октября
21:10 (390)
26 октября
15:50 (390)
27 октября
21:20 (390)
c 28 по 30 октября
21:20 (250)

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