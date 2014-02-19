Золото

Режиссер: Андрей Мармонтов

Жанры: Драма, Комедия.

Судебный пристав предъявляет семье Брагиных иск по карточным долгам пропавшего брата. Для расчётов – два месяца. Или Гордея, как брата должника ждёт арест и тюрьма. Выход один – бросить всё и бежать. Всех спасает золотая жила. Прииск быстро приносит богатство: теперь Гордей – золотопромышленник! Но новая беда – ещё хуже: деньги! Их слишком много! Все хотят получить их… И всё идёт не так… совсем не так…

Продолжительность: 110 мин

Сценарий: Олег Богаев, Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк

В ролях: Сергей Безруков, Ирина Скобцева, Андрей Мерзликин, Михаил Пореченков, Анна Герман, Максим Шибаев, Любовь Куликова, Владимир Кабалин, Алексей Шемес, Дарья Михайлова

