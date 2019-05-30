Золотая перчатка

Режиссер: Фатих Акин

Жанры: Триллер.

Западная Германия, 70-е годы. Фриц Хонка – типичный неудачник средних лет, так ничего и не достигший в жизни. Он коротает унылые вечера в кабаке «Золотая перчатка». Здесь, в компании себе подобных, он дурманит себя алкоголем и ищет близости с одинокими женщинами, безвозвратно утратившими свою молодость и достоинство. Фриц завлекает эти потерянные души в свое холостяцкое логово. В этом затхлом мирке в безобидном для окружающих уродце просыпается монстр…

Продолжительность: 110 мин

Сценарий: Фатих Акин, Хайнц Штрунк

В ролях: Йонас Дасслер, Адам Боусдукс, Марк Хоземанн, Маргарете Тизель, Катя Штудт, Харк Бом, Мартина Эйтнер, Виктория Трауттмансдорфф, Тристан Гёбель, Лоуренс Уолтер

