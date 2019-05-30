Золотая перчатка
Режиссер:Фатих Акин
Жанры: Триллер.
Жанры: Триллер.
Западная Германия, 70-е годы. Фриц Хонка – типичный неудачник средних лет, так ничего и не достигший в жизни. Он коротает унылые вечера в кабаке «Золотая перчатка». Здесь, в компании себе подобных, он дурманит себя алкоголем и ищет близости с одинокими женщинами, безвозвратно утратившими свою молодость и достоинство. Фриц завлекает эти потерянные души в свое холостяцкое логово. В этом затхлом мирке в безобидном для окружающих уродце просыпается монстр…
Продолжительность:110 мин
Сценарий:Фатих Акин, Хайнц Штрунк
В ролях:Йонас Дасслер, Адам Боусдукс, Марк Хоземанн, Маргарете Тизель, Катя Штудт, Харк Бом, Мартина Эйтнер, Виктория Трауттмансдорфф, Тристан Гёбель, Лоуренс Уолтер
В ролях:Йонас Дасслер, Адам Боусдукс, Марк Хоземанн, Маргарете Тизель, Катя Штудт, Харк Бом, Мартина Эйтнер, Виктория Трауттмансдорфф, Тристан Гёбель, Лоуренс Уолтер
Производство:Германия, Франция
Ограничения:18+
Дата релиза:30 мая 2019
Ограничения:18+
Дата релиза:30 мая 2019
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!