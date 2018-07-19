Зои
Режиссер:Дрейк Доримус
Жанры: Фантастика, Мелодрама.
Жанры: Фантастика, Мелодрама.
Зои и Коул – ученые будущего, которые разрабатывают идеальных романтических партнеров – синтетиков. Их цель – избавить людей от одиночества и неразделенной любви. Но чем дальше они продвигаются в своих экспериментах, тем сомнительнее выглядят результаты их работы…
Продолжительность:104 мин
Сценарий:Ричард Гринберг
В ролях:Леа Сейду, Рашида Джонс, Юэн МакГрегор, Тео Джеймс, Мэттью Грей Гублер, Миранда Отто, Кристина Агилера, Jordana Lajoie, Хелен Джонс, Сара Левески
Музыка:Дэн Ромер
В ролях:Леа Сейду, Рашида Джонс, Юэн МакГрегор, Тео Джеймс, Мэттью Грей Гублер, Миранда Отто, Кристина Агилера, Jordana Lajoie, Хелен Джонс, Сара Левески
Музыка:Дэн Ромер
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:19 июля 2018
Ограничения:16+
Дата релиза:19 июля 2018
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