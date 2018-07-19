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Зои

Режиссер:Дрейк Доримус
Жанры: Фантастика, Мелодрама.

Зои и Коул – ученые будущего, которые разрабатывают идеальных романтических партнеров – синтетиков. Их цель – избавить людей от одиночества и неразделенной любви. Но чем дальше они продвигаются в своих экспериментах, тем сомнительнее выглядят результаты их работы…

Продолжительность:104 мин
Сценарий:Ричард Гринберг
В ролях:Леа Сейду, Рашида Джонс, Юэн МакГрегор, Тео Джеймс, Мэттью Грей Гублер, Миранда Отто, Кристина Агилера, Jordana Lajoie, Хелен Джонс, Сара Левески
Музыка:Дэн Ромер
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:19 июля 2018
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Кронверк Синема ФорумКинозал № 1
c 19 по 20 июля
13:00 (150)
13:00 (150)
13:00 (150)
13:00 (150)
13:00 (150)
13:00 (150)
13:00 (150)
20:40 (190)
c 21 по 22 июля
13:00 (190)
20:40 (240)
23 июля
13:00 (150)
20:40 (190)
24 июля
13:00 (150)
20:40 (150)
25 июля
13:00 (150)
20:40 (190)
Северное сияниеСиний зал
19 июля
21:50 (350)
20 июля
13:20 (300)
17:35 (350)
21:50 (350)
c 21 по 22 июля
13:20 (350)
17:35 (350)
21:50 (350)
c 23 по 25 июля
13:20 (150)
17:35 (250)
21:50 (250)
Северное сияниеЗеленый зал
c 26 по 27 июля
16:55 (150)
c 28 по 29 июля
16:55 (300)
c 30 июля по 1 августа
16:55 (150)

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