Зои

Режиссер: Дрейк Доримус

Жанры: Фантастика, Мелодрама.

Зои и Коул – ученые будущего, которые разрабатывают идеальных романтических партнеров – синтетиков. Их цель – избавить людей от одиночества и неразделенной любви. Но чем дальше они продвигаются в своих экспериментах, тем сомнительнее выглядят результаты их работы…

Продолжительность: 104 мин

Сценарий: Ричард Гринберг

В ролях: Леа Сейду, Рашида Джонс, Юэн МакГрегор, Тео Джеймс, Мэттью Грей Гублер, Миранда Отто, Кристина Агилера, Jordana Lajoie, Хелен Джонс, Сара Левески

Музыка: Дэн Ромер