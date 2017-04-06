Злыдни

Режиссер: Сергей Гордеев, Степан Коваль, Елена Чернова

Жанры: Анимация.

Возраст: Детям.

Анимационный альманах включает в себя короткометражные мультфильмы, созданные по народным сказкам: «Как пан конем был» — про жесткого и жадного пана, которого домовой однажды превратил в лошадь, «Злыдни» — про то, как в доме у дружной семьи поселились злобные существа, которые все ломали и приводили в негодность, и другие занимательные истории.

Продолжительность: 53 мин