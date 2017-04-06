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Злыдни

Режиссер:Сергей Гордеев, Степан Коваль, Елена Чернова
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.

Анимационный альманах включает в себя короткометражные мультфильмы, созданные по народным сказкам: «Как пан конем был» — про жесткого и жадного пана, которого домовой однажды превратил в лошадь, «Злыдни» — про то, как в доме у дружной семьи поселились злобные существа, которые все ломали и приводили в негодность, и другие занимательные истории.

Продолжительность:53 мин
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:06 апреля 2017
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Одиссея Трансильвания-холл
c 8 по 9 апреля
11:40 (100 р.)
13:00 (150 р.)
14:00 (150 р.)

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