Злыдни
Режиссер:Сергей Гордеев, Степан Коваль, Елена Чернова
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Анимационный альманах включает в себя короткометражные мультфильмы, созданные по народным сказкам: «Как пан конем был» — про жесткого и жадного пана, которого домовой однажды превратил в лошадь, «Злыдни» — про то, как в доме у дружной семьи поселились злобные существа, которые все ломали и приводили в негодность, и другие занимательные истории.
Продолжительность:53 мин
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:06 апреля 2017
Ограничения:0+
Дата релиза:06 апреля 2017
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