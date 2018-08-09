143936

Зло

Режиссер:Майкл Уинник
Жанры: Триллер, Ужасы.

Молодой преподаватель Адам и его жена Лиза ожидают пополнения в семействе. В один миг идиллия счастливой пары рушится. Они сталкиваются с неведомым злом, которое превращает их жизнь в ад.

В надежде избавиться от преследующего их ужаса Адам умоляет о помощи парапсихолога Кларка. Приступив работе, Кларк осознает, что зловещая сущность, с которой они столкнулись, намного опаснее, чем он предполагал. И тогда супругам открывается страшная правда об этом кошмаре.

Продолжительность:91 мин
Сценарий:Майкл Уинник
В ролях:Бояна Новакович, Джош Стюарт, Делрой Линдо, Мелисса Болона, Ивет Йейтс, Жаклин Флеминг, Люк Эдвардс, Бен ВандерМей, Бэйли МиКелл Копертуэйт, Джой Кейт Лосон
Музыка:Джефф Кардони
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:09 августа 2018
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Кронверк Синема ФорумКинозал № 1
c 9 по 10 августа
21:10 (190)
c 11 по 12 августа
21:10 (240)
13 августа
21:10 (190)
14 августа
21:10 (150)
15 августа
21:10 (190)
Северное сияниеСиний зал
10 августа
13:15 (300)
17:10 (350)
21:30 (350)
23:20 (300)
c 11 по 12 августа
13:15 (350)
17:10 (350)
21:30 (350)
23:20 (300)
c 13 по 15 августа
13:15 (150)
17:10 (250)
21:30 (250)
23:20 (200)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?