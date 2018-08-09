Зло
Режиссер:Майкл Уинник
Жанры: Триллер, Ужасы.
Жанры: Триллер, Ужасы.
Молодой преподаватель Адам и его жена Лиза ожидают пополнения в семействе. В один миг идиллия счастливой пары рушится. Они сталкиваются с неведомым злом, которое превращает их жизнь в ад.
В надежде избавиться от преследующего их ужаса Адам умоляет о помощи парапсихолога Кларка. Приступив работе, Кларк осознает, что зловещая сущность, с которой они столкнулись, намного опаснее, чем он предполагал. И тогда супругам открывается страшная правда об этом кошмаре.
Продолжительность:91 мин
Сценарий:Майкл Уинник
В ролях:Бояна Новакович, Джош Стюарт, Делрой Линдо, Мелисса Болона, Ивет Йейтс, Жаклин Флеминг, Люк Эдвардс, Бен ВандерМей, Бэйли МиКелл Копертуэйт, Джой Кейт Лосон
Музыка:Джефф Кардони
В ролях:Бояна Новакович, Джош Стюарт, Делрой Линдо, Мелисса Болона, Ивет Йейтс, Жаклин Флеминг, Люк Эдвардс, Бен ВандерМей, Бэйли МиКелл Копертуэйт, Джой Кейт Лосон
Музыка:Джефф Кардони
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:09 августа 2018
Ограничения:18+
Дата релиза:09 августа 2018
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