Зло

Режиссер: Майкл Уинник

Жанры: Триллер, Ужасы.

Молодой преподаватель Адам и его жена Лиза ожидают пополнения в семействе. В один миг идиллия счастливой пары рушится. Они сталкиваются с неведомым злом, которое превращает их жизнь в ад.

В надежде избавиться от преследующего их ужаса Адам умоляет о помощи парапсихолога Кларка. Приступив работе, Кларк осознает, что зловещая сущность, с которой они столкнулись, намного опаснее, чем он предполагал. И тогда супругам открывается страшная правда об этом кошмаре.

Продолжительность: 91 мин

Сценарий: Майкл Уинник

В ролях: Бояна Новакович, Джош Стюарт, Делрой Линдо, Мелисса Болона, Ивет Йейтс, Жаклин Флеминг, Люк Эдвардс, Бен ВандерМей, Бэйли МиКелл Копертуэйт, Джой Кейт Лосон

Музыка: Джефф Кардони