Зимняя сказка, или Королева, потерявшая имя

Режиссер: Катерина Кароне

Жанры: Фантастика, Фэнтези, Комедия.

Необычайно сильная солнечная буря обрушивается на Землю, но еще сильнее буря в душе Регины (в переводе с итальянского regina – королева), которую давно никто не называл по имени. «Дева гор» живет в компании единственного живого существа – белой курицы, – но все меняется, когда у ворот закрытого горного отеля, которым владеет героиня, появляется загадочный турист. Растерянный и инфантильный Вальтер решает спасти героиню от чар одиночества, и то, что могло стать лишь мимолетной встречей, становится для обоих началом зимней сказки.

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Катерина Кароне

В ролях: Кристиан Де Сика, Люсия Масчино, Макс Маццотта, Тереза Хемер, Ирина Врона, Andrea Germani, Джасмин Барбара Мэйрхофер, Луиджи Делладио, Питер Миттерруцнер, Ingrid Bliem Esposito

Музыка: Джорджо Джампа