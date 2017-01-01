Зимняя сказка, или Королева, потерявшая имя
Режиссер:Катерина Кароне
Жанры: Фантастика, Фэнтези, Комедия.
Жанры: Фантастика, Фэнтези, Комедия.
Необычайно сильная солнечная буря обрушивается на Землю, но еще сильнее буря в душе Регины (в переводе с итальянского regina – королева), которую давно никто не называл по имени. «Дева гор» живет в компании единственного живого существа – белой курицы, – но все меняется, когда у ворот закрытого горного отеля, которым владеет героиня, появляется загадочный турист. Растерянный и инфантильный Вальтер решает спасти героиню от чар одиночества, и то, что могло стать лишь мимолетной встречей, становится для обоих началом зимней сказки.
Продолжительность:90 мин
Сценарий:Катерина Кароне
В ролях:Кристиан Де Сика, Люсия Масчино, Макс Маццотта, Тереза Хемер, Ирина Врона, Andrea Germani, Джасмин Барбара Мэйрхофер, Луиджи Делладио, Питер Миттерруцнер, Ingrid Bliem Esposito
Музыка:Джорджо Джампа
В ролях:Кристиан Де Сика, Люсия Масчино, Макс Маццотта, Тереза Хемер, Ирина Врона, Andrea Germani, Джасмин Барбара Мэйрхофер, Луиджи Делладио, Питер Миттерруцнер, Ingrid Bliem Esposito
Музыка:Джорджо Джампа
Производство:Италия
Ограничения:12+
Дата релиза:01 января 2017
Ограничения:12+
Дата релиза:01 января 2017
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