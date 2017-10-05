Жизнь впереди

Режиссер: Карен Оганесян

Жанры: Комедия.

Бывшие одноклассники, встречаются спустя долгие годы после выпуска, чтобы проводить в последний путь самого незаметного ученика их класса, Алексея. Однако столь печальное событие не помешало им припомнить друг другу школьные обиды и прямо в разгаре поминок начать выяснять отношения. Так, отличник решает доказать хулигану, что все конфликты можно решать без кулаков, а самую красивую девушку в классе похищает ее давний поклонник.

В ролях: Светлана Ходченкова, Александр Паль, Павел Прилучный, Артур Смольянинов, Денис Шведов, Егор Корешков, Ольга Медынич, Максим Виторган, Валерия Кожевникова, Юлия Александрова

