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Жизнь впереди

Режиссер:Карен Оганесян
Жанры: Комедия.

Бывшие одноклассники, встречаются спустя долгие годы после выпуска, чтобы проводить в последний путь самого незаметного ученика их класса, Алексея. Однако столь печальное событие не помешало им припомнить друг другу школьные обиды и прямо в разгаре поминок начать выяснять отношения. Так, отличник решает доказать хулигану, что все конфликты можно решать без кулаков, а самую красивую девушку в классе похищает ее давний поклонник.

В ролях:Светлана Ходченкова, Александр Паль, Павел Прилучный, Артур Смольянинов, Денис Шведов, Егор Корешков, Ольга Медынич, Максим Виторган, Валерия Кожевникова, Юлия Александрова
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:05 октября 2017
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Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 5 по 8 октября
21:20 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №3
c 5 по 6 октября
12:40 (150 р.)
16:30 (300 р.)
20:20 (300 р.)
00:10 (250 р.)
c 7 по 8 октября
12:40 (200 р.)
16:30 (300 р.)
20:20 (300 р.)
00:10 (250 р.)
Северное сияниеБордовый зал
5 октября
22:25 (300)
c 6 по 8 октября
19:05 (390)
20:45 (390)
22:25 (300)
c 9 по 10 октября
19:05 (250)
20:45 (250)
22:25 (200)
11 октября
19:05 (250)
20:45 (250)
22:45 (200)
Северное сияниеОранжевый зал
5 октября
18:25 (390)
6 октября
16:45 (300)
18:25 (390)
c 7 по 8 октября
16:45 (390)
18:25 (390)
c 9 по 11 октября
16:45 (200)
18:25 (250)
Северное сияниеСиний зал
c 5 по 8 октября
12:50 (300)
c 9 по 11 октября
12:50 (150)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 5 по 10 октября
11:20
11:20
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