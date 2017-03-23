Живое

Режиссер: Даниэль Эспиноса

Жанры: Ужасы, Фантастика, Триллер.

Шестеро исследователей Международной космической станции находятся на пороге величайшего открытия в истории человечества. Внутри марсохода «Пилигрим», вернувшегося из космической экспедиции, оказалось крупное живое биологическое существо — первое неопровержимое доказательство внеземной жизни. Но как только команда во главе с Джоном МакКеем и Джеком Харрисоном начинает исследование, выясняется, что образец — нечто более опасное и непредсказуемое, чем они думали. И если оно вырвется из-под контроля, под угрозой может оказаться весь мир.

Продолжительность: 110 мин

Сценарий: Ретт Риз, Пол Верник

В ролях: Ребекка Фергюсон, Джейк Джилленхол, Райан Рейнольдс, Хироюки Санада, Ольга Дыховичная, Наоко Мори, Эрион Бакаре, Александр Нгуйен

Музыка: Йон Экстранд