Живое
Режиссер:Даниэль Эспиноса
Жанры: Ужасы, Фантастика, Триллер.
Жанры: Ужасы, Фантастика, Триллер.
Шестеро исследователей Международной космической станции находятся на пороге величайшего открытия в истории человечества. Внутри марсохода «Пилигрим», вернувшегося из космической экспедиции, оказалось крупное живое биологическое существо — первое неопровержимое доказательство внеземной жизни. Но как только команда во главе с Джоном МакКеем и Джеком Харрисоном начинает исследование, выясняется, что образец — нечто более опасное и непредсказуемое, чем они думали. И если оно вырвется из-под контроля, под угрозой может оказаться весь мир.
Продолжительность:110 мин
Сценарий:Ретт Риз, Пол Верник
В ролях:Ребекка Фергюсон, Джейк Джилленхол, Райан Рейнольдс, Хироюки Санада, Ольга Дыховичная, Наоко Мори, Эрион Бакаре, Александр Нгуйен
Музыка:Йон Экстранд
В ролях:Ребекка Фергюсон, Джейк Джилленхол, Райан Рейнольдс, Хироюки Санада, Ольга Дыховичная, Наоко Мори, Эрион Бакаре, Александр Нгуйен
Музыка:Йон Экстранд
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:23 марта 2017
Ограничения:16+
Дата релиза:23 марта 2017
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