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Живое

Режиссер:Даниэль Эспиноса
Жанры: Ужасы, Фантастика, Триллер.

Шестеро исследователей Международной космической станции находятся на пороге величайшего открытия в истории человечества. Внутри марсохода «Пилигрим», вернувшегося из космической экспедиции, оказалось крупное живое биологическое существо — первое неопровержимое доказательство внеземной жизни. Но как только команда во главе с Джоном МакКеем и Джеком Харрисоном начинает исследование, выясняется, что образец — нечто более опасное и непредсказуемое, чем они думали. И если оно вырвется из-под контроля, под угрозой может оказаться весь мир.

Продолжительность:110 мин
Сценарий:Ретт Риз, Пол Верник
В ролях:Ребекка Фергюсон, Джейк Джилленхол, Райан Рейнольдс, Хироюки Санада, Ольга Дыховичная, Наоко Мори, Эрион Бакаре, Александр Нгуйен
Музыка:Йон Экстранд
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:23 марта 2017
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ОдиссеяЭлизиум-холл
c 23 по 24 марта
12:40 (200 р.)
21:30 (250 р.)
c 25 по 26 марта
12:40 (250 р.)
21:30 (300 р.)
c 27 по 29 марта
12:40 (200 р.)
21:30 (200 р.)
Северное сияниеОранжевый зал
c 23 по 24 марта
19:30 (390)
c 25 по 26 марта
22:25 (300)
c 27 по 29 марта
22:25 (200)
Мираж СинемаКинозал №3
c 23 по 26 марта
21:05 (300 р.)
Северное сияниеЖёлтый зал
c 23 по 24 марта
13:50 (300)
15:45 (300)
17:45 (390)
c 25 по 26 марта
15:20 (390)
19:40 (390)
21:40 (390)
23:40 (300)
c 27 по 29 марта
15:20 (200)
19:40 (250)
21:40 (250)
23:40 (200)
Северное сияниеСиний зал
c 23 по 24 марта
22:35 (300)
Мираж СинемаКинозал №1
c 23 по 24 марта
17:40 (300 р.)
19:50 (300 р.)
22:00 (300 р.)
00:10 (200 р.)
25 марта
19:30 (300 р.)
21:40 (300 р.)
23:50 (200 р.)
26 марта
19:30 (300 р.)
21:40 (300 р.)
23:50 (300 р.)
Северное сияниеБордовый зал
c 23 по 24 марта
11:20 (300)
20:10 (390)
c 25 по 26 марта
13:35 (390)
c 27 по 29 марта
13:35 (200)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 3
23 марта
11:15 (149)
15:50 (199)
20:25 (199)
24 марта
11:15 (149)
15:55 (199)
20:45 (199)
25 марта
14:05 (249)
19:00 (299)
26 марта
11:15 (249)
15:50 (299)
20:35 (299)
c 27 по 29 марта
11:15 (149)
15:50 (199)
20:35 (199)
МурманскБольшой зал
c 23 по 26 марта
21:55 (350)
c 27 по 29 марта
21:55 (250)
ОдиссеяСпайдер-холл
c 23 по 24 марта
18:40 (250 р.)
c 25 по 26 марта
18:40 (300 р.)
c 27 по 29 марта
18:40 (200 р.)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 23 по 26 марта
15:40 (800 р.)
23:00 (1000 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
25 марта
22:20 (299)
Северное сияниеКрасный зал
c 25 по 26 марта
17:10 (390)
c 27 по 29 марта
17:10 (250)

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