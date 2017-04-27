Жили-были мы
Режиссер:Анна Чернакова
Жанры: Семейный.
Жанры: Семейный.
Мама девочки Маруськи, обидевшись на неё и папу за испорченный чертёж и сломанные часы, уезжает в город, а когда вернется – не знает. Папа решает, что они с Маруськой тоже уедут куда глаза глядят. Но девочке не хочется покидать свой дом и маму. И, чтобы потянуть время, она начинает рассказывать папе сказку про то, как мама, еще маленькой девочкой, ради его спасения отправилась в приключение в прошлое, где пережила страшные опасности и встретила удивительных людей.
Продолжительность:98 мин
Сценарий:Александр Адабашьян, Анна Чернакова
В ролях:Софья Галишникова, Леонид Бичевин, Дмитрий Певцов, Анна Корнева, Елена Сафонова, Михаил Жигалов, Алёна Бабенко, Александр Адабашьян, Владимир Ильин, Светлана Иванова
В ролях:Софья Галишникова, Леонид Бичевин, Дмитрий Певцов, Анна Корнева, Елена Сафонова, Михаил Жигалов, Алёна Бабенко, Александр Адабашьян, Владимир Ильин, Светлана Иванова
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:27 апреля 2017
Ограничения:0+
Дата релиза:27 апреля 2017
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!