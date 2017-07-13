Жил был кот
Режиссер:Микинори Сакакибара, Кунихико Юяма
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация, Комедия, Приключения.
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация, Комедия, Приключения.
Жил-был кот по имени Рудольф. Решив исследовать мир за пределами своего дома, наивный черный котенок обнаруживает, что потерялся на шумных улицах Токио. Почти утратив надежду вернуться обратно, Рудольф неожиданно встречает большого кота по кличке Готталот, держащего в страхе весь город. Так начинается их увлекательное путешествие, в ходе которого герою предстоит научиться крепко стоять на собственных лапах. Но сможет ли Рудольф вернуться домой?
Продолжительность:89 мин
Сценарий:Като Ёити, Хироси Сайто, Ханмо Сугиура
В ролях:Мао Иноуэ, Рёхэй Судзуки, Норито Ясима, Арата Фурута, Сандаю Докумамуси, Нана Мидзуки, Рио Сасаки, Юка Тэрасаки, Акио Оцука
Музыка:Наоки Сато
В ролях:Мао Иноуэ, Рёхэй Судзуки, Норито Ясима, Арата Фурута, Сандаю Докумамуси, Нана Мидзуки, Рио Сасаки, Юка Тэрасаки, Акио Оцука
Музыка:Наоки Сато
Производство:Япония, Канада
Ограничения:0+
Дата релиза:13 июля 2017
Ограничения:0+
Дата релиза:13 июля 2017
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!