Жил был кот

Режиссер: Микинори Сакакибара, Кунихико Юяма

Возраст: Детям.

Жанры: Анимация, Комедия, Приключения.

Жил-был кот по имени Рудольф. Решив исследовать мир за пределами своего дома, наивный черный котенок обнаруживает, что потерялся на шумных улицах Токио. Почти утратив надежду вернуться обратно, Рудольф неожиданно встречает большого кота по кличке Готталот, держащего в страхе весь город. Так начинается их увлекательное путешествие, в ходе которого герою предстоит научиться крепко стоять на собственных лапах. Но сможет ли Рудольф вернуться домой?

Продолжительность: 89 мин

Сценарий: Като Ёити, Хироси Сайто, Ханмо Сугиура

В ролях: Мао Иноуэ, Рёхэй Судзуки, Норито Ясима, Арата Фурута, Сандаю Докумамуси, Нана Мидзуки, Рио Сасаки, Юка Тэрасаки, Акио Оцука

Музыка: Наоки Сато