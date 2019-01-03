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Жил-был Дэдпул

Режиссер:Дэвид Литч
Жанры: Комедия, Боевик, Фантастика.

Единственный и неповторимый болтливый наемник – вернулся! Ещё более масштабный, ещё более разрушительный и даже ещё более голозадый, чем прежде! Когда в его жизнь врывается суперсолдат с убийственной миссией, Дэдпул вынужден задуматься о дружбе, семье и о том, что на самом деле значит быть героем, попутно надирая 50 оттенков задниц. Потому что иногда чтобы делать хорошие вещи, нужно использовать грязные приёмчики.

Продолжительность:124 мин
В ролях:Райан Рейнольдс, Джош Бролин, Морена Баккарин, Брианна Хилдебранд, ТиДжей Миллер
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:03 января 2019
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Мираж СинемаКинозал №5
c 3 по 8 января
19:15 (300 р.)
9 января
19:15 (250 р.)
Мираж СинемаКинозал №4
c 3 по 8 января
00:30 (250 р.)
МурманскБольшой зал
c 4 по 8 января
19:00 (350)
9 января
19:00 (250)
c 10 по 11 января
19:15 (250)
c 12 по 13 января
19:15 (300)
c 14 по 16 января
19:15 (250)
Северное сияниеЗеленый зал
c 4 по 8 января
14:10 (350)
16:35 (350)
20:55 (350)
23:20 (300)
9 января
14:10 (200)
16:35 (200)
20:55 (250)
23:20 (200)
Северное сияниеДетский зал
c 10 по 11 января
20:30 (250)
22:55 (200)
c 12 по 13 января
20:30 (300)
22:55 (250)
c 14 по 16 января
20:30 (250)
22:55 (200)
Северное сияниеСиний зал
c 10 по 11 января
18:10 (250)
c 12 по 13 января
18:10 (300)
c 14 по 16 января
18:10 (250)

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