Жил-был Дэдпул

Режиссер: Дэвид Литч

Жанры: Комедия, Боевик, Фантастика.

Единственный и неповторимый болтливый наемник – вернулся! Ещё более масштабный, ещё более разрушительный и даже ещё более голозадый, чем прежде! Когда в его жизнь врывается суперсолдат с убийственной миссией, Дэдпул вынужден задуматься о дружбе, семье и о том, что на самом деле значит быть героем, попутно надирая 50 оттенков задниц. Потому что иногда чтобы делать хорошие вещи, нужно использовать грязные приёмчики.

Продолжительность: 124 мин

В ролях: Райан Рейнольдс, Джош Бролин, Морена Баккарин, Брианна Хилдебранд, ТиДжей Миллер

