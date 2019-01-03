Жил-был Дэдпул
Режиссер:Дэвид Литч
Жанры: Комедия, Боевик, Фантастика.
Жанры: Комедия, Боевик, Фантастика.
Единственный и неповторимый болтливый наемник – вернулся! Ещё более масштабный, ещё более разрушительный и даже ещё более голозадый, чем прежде! Когда в его жизнь врывается суперсолдат с убийственной миссией, Дэдпул вынужден задуматься о дружбе, семье и о том, что на самом деле значит быть героем, попутно надирая 50 оттенков задниц. Потому что иногда чтобы делать хорошие вещи, нужно использовать грязные приёмчики.
Продолжительность:124 мин
В ролях:Райан Рейнольдс, Джош Бролин, Морена Баккарин, Брианна Хилдебранд, ТиДжей Миллер
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:03 января 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:03 января 2019
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