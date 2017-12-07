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Жги!

Режиссер:Кирилл Плетнёв
Жанры: Драма.

У каждого человека есть право на жизнь, свободу и стремление к счастью. Надсмотрщице в женской колонии выпадает шанс изменить свою судьбу, приняв участие в главном песенном шоу страны. Однако сильного голоса для этого недостаточно. Через множество комичных ситуаций и череду драматических событий героине предстоит заново найти себя. А единственным человеком, способный ей в этом помочь, оказывается одна из заключенных, в прошлом – певица. Честная и пронзительная история о том, что жизнь полна возможностей, но у каждой из них есть своя цена…

Продолжительность:97 мин
Сценарий:Кирилл Плетнёв
В ролях:Инга Оболдина, Виктория Исакова, Анна Уколова, Владимир Ильин, Данил Стеклов, Никита Кологривый, Татьяна Догилева, Ольга Бузова, Александра Бортич, Екатерина Агеева
Музыка:Артем Михаенкин
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:07 декабря 2017
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18:30 (1000 р.)
22:45 (1000 р.)
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c 7 по 8 декабря
11:20 (150 р.)
15:30 (300 р.)
19:40 (300 р.)
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11:20 (200 р.)
15:30 (300 р.)
19:40 (300 р.)

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