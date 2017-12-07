Жги!

Режиссер: Кирилл Плетнёв

Жанры: Драма.

У каждого человека есть право на жизнь, свободу и стремление к счастью. Надсмотрщице в женской колонии выпадает шанс изменить свою судьбу, приняв участие в главном песенном шоу страны. Однако сильного голоса для этого недостаточно. Через множество комичных ситуаций и череду драматических событий героине предстоит заново найти себя. А единственным человеком, способный ей в этом помочь, оказывается одна из заключенных, в прошлом – певица. Честная и пронзительная история о том, что жизнь полна возможностей, но у каждой из них есть своя цена…

Продолжительность: 97 мин

Сценарий: Кирилл Плетнёв

В ролях: Инга Оболдина, Виктория Исакова, Анна Уколова, Владимир Ильин, Данил Стеклов, Никита Кологривый, Татьяна Догилева, Ольга Бузова, Александра Бортич, Екатерина Агеева

Музыка: Артем Михаенкин