Жги!
Режиссер:Кирилл Плетнёв
Жанры: Драма.
Жанры: Драма.
У каждого человека есть право на жизнь, свободу и стремление к счастью. Надсмотрщице в женской колонии выпадает шанс изменить свою судьбу, приняв участие в главном песенном шоу страны. Однако сильного голоса для этого недостаточно. Через множество комичных ситуаций и череду драматических событий героине предстоит заново найти себя. А единственным человеком, способный ей в этом помочь, оказывается одна из заключенных, в прошлом – певица. Честная и пронзительная история о том, что жизнь полна возможностей, но у каждой из них есть своя цена…
Продолжительность:97 мин
Сценарий:Кирилл Плетнёв
В ролях:Инга Оболдина, Виктория Исакова, Анна Уколова, Владимир Ильин, Данил Стеклов, Никита Кологривый, Татьяна Догилева, Ольга Бузова, Александра Бортич, Екатерина Агеева
Музыка:Артем Михаенкин
В ролях:Инга Оболдина, Виктория Исакова, Анна Уколова, Владимир Ильин, Данил Стеклов, Никита Кологривый, Татьяна Догилева, Ольга Бузова, Александра Бортич, Екатерина Агеева
Музыка:Артем Михаенкин
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:07 декабря 2017
Ограничения:12+
Дата релиза:07 декабря 2017
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