Женись на мне, чувак

Режиссер: Тарек Будали

Жанры: Комедия.

Яссин – молодой студент из Марокко, который приезжает учиться на архитектора в Париж по студенческой визе. К огромному несчастью, парень проваливает экзамены, из-за чего виза становится недействительной, а сам он – нелегалом. Чтобы как-то выкрутиться из этой ситуации, Яссин женится на своем лучшем друге Фреде. Вскоре он понимает, что ему в спину дышит бдительный инспектор, который подозревает, что брак молодого человека действителен только на бумаге.

Продолжительность: 92 мин

Сценарий: Khaled Amara, Тарек Будали, Пьер Дудан

В ролях: Тарек Будали, Филипп Лашо, Шарлотта Габрис, Andy, Давид Марсе, Жюльен Аррути, Байа Белаль, Филипп Дюкен, Зинедин Суалем, Дуду Маста

Музыка: Максим Депре, Мишель Торджман