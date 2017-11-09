Женись на мне, чувак
Режиссер:Тарек Будали
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Яссин – молодой студент из Марокко, который приезжает учиться на архитектора в Париж по студенческой визе. К огромному несчастью, парень проваливает экзамены, из-за чего виза становится недействительной, а сам он – нелегалом. Чтобы как-то выкрутиться из этой ситуации, Яссин женится на своем лучшем друге Фреде. Вскоре он понимает, что ему в спину дышит бдительный инспектор, который подозревает, что брак молодого человека действителен только на бумаге.
Продолжительность:92 мин
Сценарий:Khaled Amara, Тарек Будали, Пьер Дудан
В ролях:Тарек Будали, Филипп Лашо, Шарлотта Габрис, Andy, Давид Марсе, Жюльен Аррути, Байа Белаль, Филипп Дюкен, Зинедин Суалем, Дуду Маста
Музыка:Максим Депре, Мишель Торджман
В ролях:Тарек Будали, Филипп Лашо, Шарлотта Габрис, Andy, Давид Марсе, Жюльен Аррути, Байа Белаль, Филипп Дюкен, Зинедин Суалем, Дуду Маста
Музыка:Максим Депре, Мишель Торджман
Производство:Франция
Ограничения:18+
Дата релиза:09 ноября 2017
Ограничения:18+
Дата релиза:09 ноября 2017
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