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Жених на двоих

Режиссер:Рем Кериси
Жанры: Комедия.

Матиас и Алексия были прекрасной парой ровно до тех пор, пока он не завел себе любовницу. Продолжение этой истории могло бы стать обычным рассказом о разрыве двух людей, если бы не одно нелепое недоразумение. Однажды Алексия находит в кармане своего парня визитную карточку свадебного организатора по имени Джульетта. Не получив на свои вопросы внятных ответов, девушка понимает, что разоблачила сюрприз своего любимого, который собирался сделать ей предложение! Со счастливым «Да!» Алексия становится невестой, ну а Матиасу теперь нужно как-то выкрутиться перед своей любовницей – Джульеттой, которая теперь вынуждена организовывать ему и Алексе День Икс.

Продолжительность:94 мин
Сценарий:Рем Кериси, Стефан Казанджян, Филипп Лашо
В ролях:Рем Кериси, Николя Дювошель, Джулия Пьятон, Сильви Тестю, Франсуа-Ксавье Демезон, Шанталь Лоби, Лионель Астье, Ève Saint-Louis, Victoria Monfort, Amelie Fonlupt
Производство:Франция
Ограничения:18+
Дата релиза:10 августа 2017
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Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 10 по 11 августа
18:40 (199)
12 августа
18:40 (299)
c 14 по 16 августа
18:40 (199)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 10 по 13 августа
13:45 (800 р.)
Мираж СинемаКинозал №5
c 10 по 11 августа
19:10 (150 р.)
c 12 по 13 августа
19:10 (300 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 3
13 августа
18:10 (299)

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