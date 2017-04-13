Жена смотрителя зоопарка

Режиссер: Ники Каро

Жанры: Драма, Военный, Биография, История.

Антонина Забинская – супруга смотрителя зоопарка, доктора Яна Забинского. Вместе они спасли обреченных на верную смерть людей и вошла в историю как героиня Второй мировой. В 1939 году польская семья владела Варшавским зоопарком, процветавшим благодаря уходу и заботе этой семьи. Когда страна оказалась в плену немецкой оккупации, Ян и Антонина начали прятать в опустевших звериных клетках и вольерах евреев, спасая их от нацистов и Лутца Хека, нового зоолога, назначенного Рейхом. Каждое утро он с десятком вооруженных солдат приезжал в зоопарк убедиться, что Антонина не скрывает от него никаких тайн и переворачивал все вверх дном. Но даже в такое страшное время, когда около дюжины людей прятались в их собственном доме, супруги стали участниками польского Сопротивления, рискуя не только обнаружить созданное ими Варшавское гетто, но и подвергнуть опасности жизни собственных детей.

Продолжительность: 124 мин

Сценарий: Анджела Уоркмэн, Дайан Акерман

В ролях: Джессика Честейн, Йохан Хелденберг, Даниэль Брюль, Тимоти Редфорд, Эфрат Дор, Иддо Голдберг, Шира Хаас, Майкл МакЭлхаттон, Val Maloku, Марта Иссова

Музыка: Гарри Грегсон-Уильямс