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Жена смотрителя зоопарка

Режиссер:Ники Каро
Жанры: Драма, Военный, Биография, История.

Антонина Забинская – супруга смотрителя зоопарка, доктора Яна Забинского. Вместе они спасли обреченных на верную смерть людей и вошла в историю как героиня Второй мировой. В 1939 году польская семья владела Варшавским зоопарком, процветавшим благодаря уходу и заботе этой семьи. Когда страна оказалась в плену немецкой оккупации, Ян и Антонина начали прятать в опустевших звериных клетках и вольерах евреев, спасая их от нацистов и Лутца Хека, нового зоолога, назначенного Рейхом. Каждое утро он с десятком вооруженных солдат приезжал в зоопарк убедиться, что Антонина не скрывает от него никаких тайн и переворачивал все вверх дном. Но даже в такое страшное время, когда около дюжины людей прятались в их собственном доме, супруги стали участниками польского Сопротивления, рискуя не только обнаружить созданное ими Варшавское гетто, но и подвергнуть опасности жизни собственных детей.

Продолжительность:124 мин
Сценарий:Анджела Уоркмэн, Дайан Акерман
В ролях:Джессика Честейн, Йохан Хелденберг, Даниэль Брюль, Тимоти Редфорд, Эфрат Дор, Иддо Голдберг, Шира Хаас, Майкл МакЭлхаттон, Val Maloku, Марта Иссова
Музыка:Гарри Грегсон-Уильямс
Производство:Чехия, Великобритания, США
Ограничения:16+
Дата релиза:13 апреля 2017
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Северное сияниеСиний зал
c 13 по 16 апреля
19:55 (350)
c 17 по 19 апреля
19:55 (250)
Мираж СинемаКинозал №5
c 13 по 16 апреля
17:00 (300 р.)

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