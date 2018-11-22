Жена
Режиссер:Бьёрн Рунге
Жанры: Драма.
Жанры: Драма.
Сорок лет Джоан потратила на то, чтобы ее муж мог взлетать на новые литературные высоты, пока не оказался в шаге от получения Нобелевской премии, а она – от мысли о разводе. Все это время она закрывала глаза на его неверность, а любое проявление худших сторон его характера списывала на причуды творчества, проявляя все свое достоинство и чувство юмора. Но однажды их брак стал напоминать уж слишком неравный компромисс, и Джоан оставляет супруга в самый ответственный момент его жизни.
Продолжительность:100 мин
Сценарий:Джейн Андерсон, Мэг Уолицер
В ролях:Гленн Клоуз, Джонатан Прайс, Кристиан Слэйтер, Макс Айронс, Энни Старк, Элизабет МакГоверн, Гарри Ллойд, Моргана Полански, Аликс Вилтон Риган, Karin Franz Körlof
Музыка:Жослин Пук
В ролях:Гленн Клоуз, Джонатан Прайс, Кристиан Слэйтер, Макс Айронс, Энни Старк, Элизабет МакГоверн, Гарри Ллойд, Моргана Полански, Аликс Вилтон Риган, Karin Franz Körlof
Музыка:Жослин Пук
Производство:Великобритания, Швеция, США
Ограничения:18+
Дата релиза:22 ноября 2018
Ограничения:18+
Дата релиза:22 ноября 2018
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