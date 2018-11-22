Жена

Режиссер: Бьёрн Рунге

Жанры: Драма.

Сорок лет Джоан потратила на то, чтобы ее муж мог взлетать на новые литературные высоты, пока не оказался в шаге от получения Нобелевской премии, а она – от мысли о разводе. Все это время она закрывала глаза на его неверность, а любое проявление худших сторон его характера списывала на причуды творчества, проявляя все свое достоинство и чувство юмора. Но однажды их брак стал напоминать уж слишком неравный компромисс, и Джоан оставляет супруга в самый ответственный момент его жизни.

Продолжительность: 100 мин

Сценарий: Джейн Андерсон, Мэг Уолицер

В ролях: Гленн Клоуз, Джонатан Прайс, Кристиан Слэйтер, Макс Айронс, Энни Старк, Элизабет МакГоверн, Гарри Ллойд, Моргана Полански, Аликс Вилтон Риган, Karin Franz Körlof

Музыка: Жослин Пук