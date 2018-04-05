Жажда смерти
Режиссер:Элай Рот
Жанры: Боевик, Триллер, Криминал.
Жанры: Боевик, Триллер, Криминал.
Пол Керси – хирург, привыкший вытаскивать людей с того света после криминальных разборок. Но после того, как его жена и дочь становятся жертвами уличной банды, а полиция бездействует, он берет карающий меч правосудия в свои руки. Видео изобретательных убийств преступников покоряют интернет-топы, а среди жителей города расходятся слухи о неуловимом народном мстителе, которому теперь принадлежит весь город. Он мстит бодро, весело и со вкусом.
Продолжительность:107 мин
Сценарий:Джо Карнахан, Уенделл Майес, Брайан Гарфилд
В ролях:Брюс Уиллис, Винсент Д’Онофрио, Элизабет Шу, Камила Морроне, Дин Норрис, Бо Напп, Кимберли Элиз, Лен Кариу, Джек Кеси, Ронни Джин Блевинс
Музыка:Людвиг Йоранссон
В ролях:Брюс Уиллис, Винсент Д’Онофрио, Элизабет Шу, Камила Морроне, Дин Норрис, Бо Напп, Кимберли Элиз, Лен Кариу, Джек Кеси, Ронни Джин Блевинс
Музыка:Людвиг Йоранссон
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:05 апреля 2018
Ограничения:18+
Дата релиза:05 апреля 2018
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