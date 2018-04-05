Жажда смерти

Режиссер: Элай Рот

Жанры: Боевик, Триллер, Криминал.

Пол Керси – хирург, привыкший вытаскивать людей с того света после криминальных разборок. Но после того, как его жена и дочь становятся жертвами уличной банды, а полиция бездействует, он берет карающий меч правосудия в свои руки. Видео изобретательных убийств преступников покоряют интернет-топы, а среди жителей города расходятся слухи о неуловимом народном мстителе, которому теперь принадлежит весь город. Он мстит бодро, весело и со вкусом.

Продолжительность: 107 мин

Сценарий: Джо Карнахан, Уенделл Майес, Брайан Гарфилд

В ролях: Брюс Уиллис, Винсент Д’Онофрио, Элизабет Шу, Камила Морроне, Дин Норрис, Бо Напп, Кимберли Элиз, Лен Кариу, Джек Кеси, Ронни Джин Блевинс

Музыка: Людвиг Йоранссон