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Жадность

Режиссер:Майкл Уинтерботтом
Жанры: Драма, Комедия.

Миллиардер, владелец самых модных брендов одежды, сделавший состояние с помощью дешевой рабочей силы и авантюрных манипуляций, с помпой отмечает 60-летие на греческом острове Миконос, где собирается весь мировой бомонд. Какие сюрпризы приготовил своим звездным гостям циничный юбиляр?..

Продолжительность:104 мин
Сценарий:Майкл Уинтерботтом, Шон Грэй
В ролях:Стив Куган, Айла Фишер, Ширли Хендерсон, Дэвид Митчелл, Динита Гохил, Софи Куксон, Джейми Блэкли, Шанина Шейк, Джонни Свит, Сара Солемани
Музыка:Гарри Эскотт
Производство:Великобритания
Ограничения:16+
Дата релиза:27 февраля 2020
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Северное сияниеБордовый зал
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14:35 (300)
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