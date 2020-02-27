Жадность Режиссер: Майкл Уинтерботтом

Жанры: Драма, Комедия. Миллиардер, владелец самых модных брендов одежды, сделавший состояние с помощью дешевой рабочей силы и авантюрных манипуляций, с помпой отмечает 60-летие на греческом острове Миконос, где собирается весь мировой бомонд. Какие сюрпризы приготовил своим звездным гостям циничный юбиляр?.. Продолжительность: 104 мин Сценарий: Майкл Уинтерботтом, Шон Грэй

В ролях: Стив Куган, Айла Фишер, Ширли Хендерсон, Дэвид Митчелл, Динита Гохил, Софи Куксон, Джейми Блэкли, Шанина Шейк, Джонни Свит, Сара Солемани

Музыка: Гарри Эскотт Производство: Великобритания

Ограничения: 16+

Дата релиза: 27 февраля 2020

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