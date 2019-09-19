Зеровилль
Режиссер:Джеймс Франко
Жанры: Драма, Комедия.
Жанры: Драма, Комедия.
Однажды в Голливуд отправляется одержимый кино студент-архитектор с эффектной татуировкой на бритой голове, и попадает в мир кино, секса, наркотиков, рок-н-ролла, упадка больших киностудий и подъема независимых режиссеров. Никто не ожидал, что его погружение в мир кинематографа в итоге закончится фиаско…
Продолжительность:96 мин
Сценарий:Пол Фелтен, Йен Олдз, Стив Эриксон
В ролях:Джеймс Франко, Сет Роген, Джеки Уивер, Меган Фокс, Джои Кинг, Уилл Феррелл, Дэнни Макбрайд Дэйв Франко, Крэйг Робинсон, Томас Иэн Николас
Музыка:Джонни Джевел
В ролях:Джеймс Франко, Сет Роген, Джеки Уивер, Меган Фокс, Джои Кинг, Уилл Феррелл, Дэнни Макбрайд Дэйв Франко, Крэйг Робинсон, Томас Иэн Николас
Музыка:Джонни Джевел
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:19 сентября 2019
Ограничения:18+
Дата релиза:19 сентября 2019
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!