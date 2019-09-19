Зеровилль

Режиссер: Джеймс Франко

Жанры: Драма, Комедия.

Однажды в Голливуд отправляется одержимый кино студент-архитектор с эффектной татуировкой на бритой голове, и попадает в мир кино, секса, наркотиков, рок-н-ролла, упадка больших киностудий и подъема независимых режиссеров. Никто не ожидал, что его погружение в мир кинематографа в итоге закончится фиаско…

Продолжительность: 96 мин

Сценарий: Пол Фелтен, Йен Олдз, Стив Эриксон

В ролях: Джеймс Франко, Сет Роген, Джеки Уивер, Меган Фокс, Джои Кинг, Уилл Феррелл, Дэнни Макбрайд Дэйв Франко, Крэйг Робинсон, Томас Иэн Николас

Музыка: Джонни Джевел