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Зеровилль

Режиссер:Джеймс Франко
Жанры: Драма, Комедия.

Однажды в Голливуд отправляется одержимый кино студент-архитектор с эффектной татуировкой на бритой голове, и попадает в мир кино, секса, наркотиков, рок-н-ролла, упадка больших киностудий и подъема независимых режиссеров. Никто не ожидал, что его погружение в мир кинематографа в итоге закончится фиаско…

Продолжительность:96 мин
Сценарий:Пол Фелтен, Йен Олдз, Стив Эриксон
В ролях:Джеймс Франко, Сет Роген, Джеки Уивер, Меган Фокс, Джои Кинг, Уилл Феррелл, Дэнни Макбрайд Дэйв Франко, Крэйг Робинсон, Томас Иэн Николас
Музыка:Джонни Джевел
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:19 сентября 2019
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Северное сияниеБордовый зал
c 19 по 22 сентября
19:40 (390)
c 23 по 25 сентября
19:40 (250)
Северное сияниеПремьер зал
19 сентября
12:35 (350)
16:45 (350)
20 сентября
12:40 (350)
16:55 (350)
23:25 (300)
c 21 по 22 сентября
12:40 (350)
16:55 (390)
23:25 (300)
c 23 по 25 сентября
12:40 (300)
16:55 (300)
23:25 (300)
Мираж СинемаКинозал №4
c 19 по 22 сентября
19:10 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 19 по 22 сентября
16:00 (800 р.)

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