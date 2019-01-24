Зелёная книга

Режиссер: Питер Фаррелли

Жанры: Драма, Комедия, Биография.

Утонченный светский лев, богатый и талантливый музыкант нанимает в качестве водителя и телохранителя человека, который менее всего подходит для этой работы. Тони «Болтун» – вышибала, не умеющий держать рот на замке и пользоваться столовыми приборами, зато он хорошо работает кулаками. Это турне навсегда изменит жизнь обоих.

Продолжительность: 130 мин

Сценарий: Ник Валлелонга, Брайан Хэйес Карри, Питер Фаррелли

В ролях: Вигго Мортенсен, Махершала Али, Линда Карделлини, Себастьян Манискалко, Димитар Маринов, Майк Хаттон, П.Дж. Бирн, Джозеф Кортезе, Мэгги Никсон, Фон Льюис

Музыка: Крис Бауэрс