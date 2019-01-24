Зелёная книга
Режиссер:Питер Фаррелли
Жанры: Драма, Комедия, Биография.
Жанры: Драма, Комедия, Биография.
Утонченный светский лев, богатый и талантливый музыкант нанимает в качестве водителя и телохранителя человека, который менее всего подходит для этой работы. Тони «Болтун» – вышибала, не умеющий держать рот на замке и пользоваться столовыми приборами, зато он хорошо работает кулаками. Это турне навсегда изменит жизнь обоих.
Продолжительность:130 мин
Сценарий:Ник Валлелонга, Брайан Хэйес Карри, Питер Фаррелли
В ролях:Вигго Мортенсен, Махершала Али, Линда Карделлини, Себастьян Манискалко, Димитар Маринов, Майк Хаттон, П.Дж. Бирн, Джозеф Кортезе, Мэгги Никсон, Фон Льюис
Музыка:Крис Бауэрс
В ролях:Вигго Мортенсен, Махершала Али, Линда Карделлини, Себастьян Манискалко, Димитар Маринов, Майк Хаттон, П.Дж. Бирн, Джозеф Кортезе, Мэгги Никсон, Фон Льюис
Музыка:Крис Бауэрс
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:24 января 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:24 января 2019
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