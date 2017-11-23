Здравствуй, папа, Новый год! 2
Режиссер:Шон Андерс
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Дасти Мэйрон и Брэд Уитакер, отец и отчим, решившие устроить своим детям волшебное Рождество. Но их с горем пополам достигнутый нейтралитет оказывается под угрозой, когда к внукам приезжают олдскульный мачо-папаша Дасти и чувствительный и эмоциональный папочка Брэда. Они как нельзя кстати, чтобы превратить Рождество в кошмарный хаос. Кажется, эти каникулы забудутся еще не скоро.
Продолжительность:100 мин
Сценарий:Шон Андерс, Джон Моррис, Брайан Барнс
В ролях:Уилл Феррелл, Марк Уолберг, Мэл Гибсон, Джон Литгоу, Линда Карделлини, Алессандра Амброзио, Оуэн Ваккаро, Скарлет Эстевез, Диди Костин
Музыка:Майкл Эндрюс
В ролях:Уилл Феррелл, Марк Уолберг, Мэл Гибсон, Джон Литгоу, Линда Карделлини, Алессандра Амброзио, Оуэн Ваккаро, Скарлет Эстевез, Диди Костин
Музыка:Майкл Эндрюс
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:23 ноября 2017
Ограничения:16+
Дата релиза:23 ноября 2017
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