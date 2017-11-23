Здравствуй, папа, Новый год! 2

Режиссер: Шон Андерс

Жанры: Комедия.

Дасти Мэйрон и Брэд Уитакер, отец и отчим, решившие устроить своим детям волшебное Рождество. Но их с горем пополам достигнутый нейтралитет оказывается под угрозой, когда к внукам приезжают олдскульный мачо-папаша Дасти и чувствительный и эмоциональный папочка Брэда. Они как нельзя кстати, чтобы превратить Рождество в кошмарный хаос. Кажется, эти каникулы забудутся еще не скоро.

Продолжительность: 100 мин

Сценарий: Шон Андерс, Джон Моррис, Брайан Барнс

В ролях: Уилл Феррелл, Марк Уолберг, Мэл Гибсон, Джон Литгоу, Линда Карделлини, Алессандра Амброзио, Оуэн Ваккаро, Скарлет Эстевез, Диди Костин

Музыка: Майкл Эндрюс