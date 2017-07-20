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Заячья школа

Режиссер:Уте фон Мюнхов-Поль
Жанры: Анимация, Семейный.
Возраст: Детям.

Макс, озорной кролик-тинейджер из города, случайно оказывается в лесной школе Пасхальных Кроликов, старомодные уклады которой совсем не вписываются в его привычный образ жизни. Все, о чем мечтает Макс, – это попасть домой к пасхальному воскресенью. Однако все его планы нарушает встреча с Эмми, милой молодой крольчихой, а также с мудрой и загадочной мадам Гермионой, от которой он узнает о главной тайне Кроличьей школы – легендарном золотом яйце. За артефактом охотится коварное лисье семейство, и если врагам удастся его заполучить, для всех пасхальных кроликов это будет самая настоящая катастрофа. Успеет ли Макс спасти Пасху, пока не стало слишком поздно?

Продолжительность:79 мин
Сценарий:Катя Грюбель, Дагмар Ребиндер, Фриц Кох-Гота
В ролях:Ноа Леви, Зента Бергер, Фридрих фон Тун, Дженни Мелина Витез, Макс Богут, Бен Боксберг, Юля Бёве, Дирк Петрик, Константин фон Ящерофф, Тим Сэндер
Музыка:Алекс Комлев
Производство:Германия
Ограничения:0+
Дата релиза:20 июля 2017
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АврораОсновной зал
c 20 по 23 июля
10:40 (200 в 3D)
c 24 по 26 июля
10:40 (150 в 3D)
Северное сияниеДетский зал
21 июля
18:30 (350)
c 22 по 23 июля
11:25 (300 в 3D)
13:55 (350 в 3D)
15:30 (350)
17:00 (350 в 3D)
18:30 (350)
c 24 по 26 июля
11:25 (200 в 3D)
13:55 (200 в 3D)
15:30 (200)
17:00 (250 в 3D)
18:30 (250)

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