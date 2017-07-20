Заячья школа

Режиссер: Уте фон Мюнхов-Поль

Жанры: Анимация, Семейный.

Возраст: Детям.

Макс, озорной кролик-тинейджер из города, случайно оказывается в лесной школе Пасхальных Кроликов, старомодные уклады которой совсем не вписываются в его привычный образ жизни. Все, о чем мечтает Макс, – это попасть домой к пасхальному воскресенью. Однако все его планы нарушает встреча с Эмми, милой молодой крольчихой, а также с мудрой и загадочной мадам Гермионой, от которой он узнает о главной тайне Кроличьей школы – легендарном золотом яйце. За артефактом охотится коварное лисье семейство, и если врагам удастся его заполучить, для всех пасхальных кроликов это будет самая настоящая катастрофа. Успеет ли Макс спасти Пасху, пока не стало слишком поздно?

Продолжительность: 79 мин

Сценарий: Катя Грюбель, Дагмар Ребиндер, Фриц Кох-Гота

В ролях: Ноа Леви, Зента Бергер, Фридрих фон Тун, Дженни Мелина Витез, Макс Богут, Бен Боксберг, Юля Бёве, Дирк Петрик, Константин фон Ящерофф, Тим Сэндер

Музыка: Алекс Комлев