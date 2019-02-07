Завод

Режиссер: Юрий Быков

Жанры: Криминал, Драма, Триллер.

Прямо посреди дня из своего «мерса» похищен местный олигарх Калугин. Неизвестные в балаклавах потребовали за него большой выкуп. Отвезти деньги берётся глава личной охраны бизнесмена по кличке Туман. Его вооружённые до зубов «спецы» приезжают ночью на завод Калугина, где теперь босса держат в заложниках.

Они пока не знают, что те другие, забаррикадировавшиеся в цехе – это местные рабочие во главе с бывшим спецназовцем по прозвищу Седой. Полгода без зарплаты и предстоящее банкротство завода толкнули их на отчаянный шаг.

Чтобы вытащить своего хозяина, «спецы» не остановятся ни перед чем. Но в отличие от них «работягам» больше нечего терять…

Продолжительность: 109 мин

Сценарий: Юрий Быков

В ролях: Денис Шведов, Андрей Смоляков, Владислав Абашин, Иван Янковский, Александр Бухаров, Алексей Комашко, Александр Баширов, Дмитрий Куличков, Андрей Харыбин, Юрий Лопарев

Музыка: Юрий Быков, Иван Исьянов, Анна Друбич