Завод
Режиссер:Юрий Быков
Жанры: Криминал, Драма, Триллер.
Жанры: Криминал, Драма, Триллер.
Прямо посреди дня из своего «мерса» похищен местный олигарх Калугин. Неизвестные в балаклавах потребовали за него большой выкуп. Отвезти деньги берётся глава личной охраны бизнесмена по кличке Туман. Его вооружённые до зубов «спецы» приезжают ночью на завод Калугина, где теперь босса держат в заложниках.
Они пока не знают, что те другие, забаррикадировавшиеся в цехе – это местные рабочие во главе с бывшим спецназовцем по прозвищу Седой. Полгода без зарплаты и предстоящее банкротство завода толкнули их на отчаянный шаг.
Чтобы вытащить своего хозяина, «спецы» не остановятся ни перед чем. Но в отличие от них «работягам» больше нечего терять…
Продолжительность:109 мин
Сценарий:Юрий Быков
В ролях:Денис Шведов, Андрей Смоляков, Владислав Абашин, Иван Янковский, Александр Бухаров, Алексей Комашко, Александр Баширов, Дмитрий Куличков, Андрей Харыбин, Юрий Лопарев
Музыка:Юрий Быков, Иван Исьянов, Анна Друбич
В ролях:Денис Шведов, Андрей Смоляков, Владислав Абашин, Иван Янковский, Александр Бухаров, Алексей Комашко, Александр Баширов, Дмитрий Куличков, Андрей Харыбин, Юрий Лопарев
Музыка:Юрий Быков, Иван Исьянов, Анна Друбич
Производство:Россия, Франция
Ограничения:16+
Дата релиза:07 февраля 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:07 февраля 2019
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!