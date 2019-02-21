Затерянные во льдах

Режиссер: Джо Пенна

Жанры: Драма.

В арктической пустыне – ледяной, снежной, оторванной от мира – где температура воздуха может опускаться до 70⁰С, Хаксли, пилот потерпевшего крушение вертолета, отчаянно борется за жизнь. Он научился справляться с холодом, охотиться, чтобы прокормить себя. В этих условиях ему предстоит заботиться о случайной попутчице, с которой его свела судьба. Двое на краю земли — их ждет опасное путешествие и серьезная битва за выживание.

Продолжительность: 97 мин

Сценарий: Джо Пенна, Райан Моррисон

В ролях: Мадс Миккельсен, Мария Тельма Смарадоттир

Музыка: Джозеф Трапанезе