Затерянные во льдах
Режиссер:Джо Пенна
Жанры: Драма.
Жанры: Драма.
В арктической пустыне – ледяной, снежной, оторванной от мира – где температура воздуха может опускаться до 70⁰С, Хаксли, пилот потерпевшего крушение вертолета, отчаянно борется за жизнь. Он научился справляться с холодом, охотиться, чтобы прокормить себя. В этих условиях ему предстоит заботиться о случайной попутчице, с которой его свела судьба. Двое на краю земли — их ждет опасное путешествие и серьезная битва за выживание.
Продолжительность:97 мин
Сценарий:Джо Пенна, Райан Моррисон
В ролях:Мадс Миккельсен, Мария Тельма Смарадоттир
Музыка:Джозеф Трапанезе
В ролях:Мадс Миккельсен, Мария Тельма Смарадоттир
Музыка:Джозеф Трапанезе
Производство:Исландия
Ограничения:12+
Дата релиза:21 февраля 2019
Ограничения:12+
Дата релиза:21 февраля 2019
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