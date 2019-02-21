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Затерянные во льдах

Режиссер:Джо Пенна
Жанры: Драма.

В арктической пустыне – ледяной, снежной, оторванной от мира – где температура воздуха может опускаться до 70⁰С, Хаксли, пилот потерпевшего крушение вертолета, отчаянно борется за жизнь. Он научился справляться с холодом, охотиться, чтобы прокормить себя. В этих условиях ему предстоит заботиться о случайной попутчице, с которой его свела судьба. Двое на краю земли — их ждет опасное путешествие и серьезная битва за выживание.

Продолжительность:97 мин
Сценарий:Джо Пенна, Райан Моррисон
В ролях:Мадс Миккельсен, Мария Тельма Смарадоттир
Музыка:Джозеф Трапанезе
Производство:Исландия
Ограничения:12+
Дата релиза:21 февраля 2019
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Северное сияниеБордовый зал
c 21 по 24 февраля
18:45 (390)
c 25 по 27 февраля
18:45 (250)
Мираж СинемаКинозал №5
c 21 по 24 февраля
19:25 (300 р.)
Северное сияниеЗеленый зал
c 28 февраля по 1 марта
17:10 (150)
c 2 по 3 марта
17:10 (300)
c 4 по 6 марта
17:10 (150)

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