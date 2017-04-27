Затерянный город Z

Режиссер: Джеймс Грэй

Жанры: Боевик, Драма, Приключения, Биография, История.

Фильм повествует о жизни английского исследователя и путешественника Перси Фосетта, в ходе экспедиции по Амазонке самом начале XX в. обнаружившего следы до сих пор неоткрытой высоко развитой цивилизации, которая, по всей видимости, населяла эти места. Вернувшись на родину, Фосетт встречает недоверие со стороны научного сообщества, для которых аборигены – не больше, чем просто дикари. Вопреки всему, герой решительно настаивает на дальнейшем изучении этого племени и, поддерживаемый женой и сыном, в компании помощника он снова и снова возвращается в джунгли Южной Америки до тех пор, пока однажды в 1925 году бесследно не пропадает в их дебрях.

Продолжительность: 141 мин

Сценарий: Джеймс Грэй, Дэвид Гранн

В ролях: Чарли Ханнэм, Роберт Паттинсон, Сиенна Миллер, Том Холланд, Эдвард Эшли, Энгус МакФадьен, Иен МакДермид, Клайв Фрэнсис, Pedro Coello, Мэтью Сандерлэнд

Музыка: Кристофер Спелман