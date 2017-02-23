Защитники
Режиссер:Сарик Андреасян
Жанры: Боевик, Фэнтези, Фантастика, Приключения.
Жанры: Боевик, Фэнтези, Фантастика, Приключения.
Свое начало фантастический экшен берет во времена разгара холодной войны между Советским Союзом и США. Именно тогда в недрах секретной программы «Патриот» была создана особая боевая группа из четырех спецагентов, наделенных сверхъестественными способностями. Хан — виртуоз во всех видах восточных единоборств, у Ксении гуттаперчевое тело, Лер имеет власть над камнем, а Арсус способен превращаться в огромного медведя. Много лет проект «Патриот» был заморожен, и супергерои прозябали без дела и в безвестности. Но час пробил — наша страна снова оказалась на грани катастрофы, и бравая четверка собирается вместе, чтобы дать отпор вражеским силам.
Продолжительность:100 мин
Сценарий:Андрей Гаврилов
В ролях:Антон Пампушный, Санжар Мади, Себастьян Сисак, Алина Ланина, Станислав Ширин, Валерия Шкирандо, Вячеслав Разбегаев, Александр Семенов, Владимир Бутенко, Мила Максимова
Музыка:Георгий Жеряков
В ролях:Антон Пампушный, Санжар Мади, Себастьян Сисак, Алина Ланина, Станислав Ширин, Валерия Шкирандо, Вячеслав Разбегаев, Александр Семенов, Владимир Бутенко, Мила Максимова
Музыка:Георгий Жеряков
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:23 февраля 2017
Ограничения:12+
Дата релиза:23 февраля 2017
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