Заповедник

Режиссер: Анна Матисон

Жанры: Комедия.

Константин, автор песен и виртуозный гитарист, сбегает от накопившихся проблем в заповедник «Михайловское». Костя давно лишился всех способов заработка, почти отчаялся быть услышанным и живет по инерции, часто налегая на алкоголь. Жена и дочь собираются уезжать в Канаду, а в голове бесконечно крутятся вопросы: что именно пошло не так? Как это исправить? Нужно ли вообще кому-то моё творчество, или я сам убедил себя в этом? Возможно, у Константина и достаточно сил, чтобы попытаться всё изменить, но он сильно сомневается, что есть, ради чего и ради кого стараться. Тем не менее, Заповедник — на то и Заповедник, чтобы собраться с мыслями, разбить минное поле собственной жизни на участки и приняться за работу.

Продолжительность: 110 мин

Сценарий: Анна Матисон, Тимур Эзугбая, Сергей Довлатов

В ролях: Сергей Безруков, Евгения Крегжде, Анна Михалкова, Гоша Куценко, Александр Семчев, Дмитрий Хрусталев, Виктор Бычков, Софья Евстигнеева, Ярослава Дегтярёва, Леонид Агутин

Музыка: Тимур Эзугбая