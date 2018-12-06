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Заповедник

Режиссер:Анна Матисон
Жанры: Комедия.

Константин, автор песен и виртуозный гитарист, сбегает от накопившихся проблем в заповедник «Михайловское». Костя давно лишился всех способов заработка, почти отчаялся быть услышанным и живет по инерции, часто налегая на алкоголь. Жена и дочь собираются уезжать в Канаду, а в голове бесконечно крутятся вопросы: что именно пошло не так? Как это исправить? Нужно ли вообще кому-то моё творчество, или я сам убедил себя в этом? Возможно, у Константина и достаточно сил, чтобы попытаться всё изменить, но он сильно сомневается, что есть, ради чего и ради кого стараться. Тем не менее, Заповедник — на то и Заповедник, чтобы собраться с мыслями, разбить минное поле собственной жизни на участки и приняться за работу.

Продолжительность:110 мин
Сценарий:Анна Матисон, Тимур Эзугбая, Сергей Довлатов
В ролях:Сергей Безруков, Евгения Крегжде, Анна Михалкова, Гоша Куценко, Александр Семчев, Дмитрий Хрусталев, Виктор Бычков, Софья Евстигнеева, Ярослава Дегтярёва, Леонид Агутин
Музыка:Тимур Эзугбая
Производство:Россия
Дата релиза:06 декабря 2018
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15:10 (300 р.)

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