Западня для дьявола
Режиссер:Алессио Лигуори
Жанры: Ужасы, Триллер.
Жанры: Ужасы, Триллер.
Филип оказывается заперт в своей квартире. Он стал заложником собственного страха и боится покинуть помещение, в котором на протяжении последних двух лет зловещая сила подвергает его мучительным пыткам.
Продолжительность:90 мин
Сценарий:Даниэле Коши, Алессио Лигуори
В ролях:Джэми Пол, Дэвид Бэйли, Роберт Нэйрн, Соня Каллингфорд, Делена Кидд, Паола Бонтемпи. Мириам Галанти, Амелия Клэй, Джуд Форси, Лейла Гонтлетт
Музыка:Массимилиано Мекелли
В ролях:Джэми Пол, Дэвид Бэйли, Роберт Нэйрн, Соня Каллингфорд, Делена Кидд, Паола Бонтемпи. Мириам Галанти, Амелия Клэй, Джуд Форси, Лейла Гонтлетт
Музыка:Массимилиано Мекелли
Производство:Италия
Ограничения:18+
Дата релиза:27 февраля 2020
Ограничения:18+
Дата релиза:27 февраля 2020
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