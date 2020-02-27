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Западня для дьявола

Режиссер:Алессио Лигуори
Жанры: Ужасы, Триллер.

Филип оказывается заперт в своей квартире. Он стал заложником собственного страха и боится покинуть помещение, в котором на протяжении последних двух лет зловещая сила подвергает его мучительным пыткам.

Продолжительность:90 мин
Сценарий:Даниэле Коши, Алессио Лигуори
В ролях:Джэми Пол, Дэвид Бэйли, Роберт Нэйрн, Соня Каллингфорд, Делена Кидд, Паола Бонтемпи. Мириам Галанти, Амелия Клэй, Джуд Форси, Лейла Гонтлетт
Музыка:Массимилиано Мекелли
Производство:Италия
Ограничения:18+
Дата релиза:27 февраля 2020
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Северное сияниеСиний зал
c 28 февраля по 1 марта
17:40 (350)
22:00 (300)
c 2 по 4 марта
17:40 (250)
22:00 (200)

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