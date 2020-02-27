Западня для дьявола

Режиссер: Алессио Лигуори

Жанры: Ужасы, Триллер.

Филип оказывается заперт в своей квартире. Он стал заложником собственного страха и боится покинуть помещение, в котором на протяжении последних двух лет зловещая сила подвергает его мучительным пыткам.

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Даниэле Коши, Алессио Лигуори

В ролях: Джэми Пол, Дэвид Бэйли, Роберт Нэйрн, Соня Каллингфорд, Делена Кидд, Паола Бонтемпи. Мириам Галанти, Амелия Клэй, Джуд Форси, Лейла Гонтлетт

Музыка: Массимилиано Мекелли