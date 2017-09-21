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Заложники

Режиссер:Резо Гигинеишвили
Жанры: Драма, Триллер, Биография, История.

Начало 80-х. Советская Грузия. Всего несколько лет до распада Советского Союза. Молодые люди из уважаемых грузинских семей ищут себя в условиях закрытой системы. Музыка Beatles, джинсы, американские сигареты, положение в обществе, гарантированное будущее… У них, казалось, было все, кроме одного – свободы. Цена этой свободы окажется слишком высока… Подлинная история о событиях 1983 года, когда шесть парней и одна девушка пытались угнать самолет с целью побега из СССР.

Продолжительность:103 мин
Сценарий:Лаша Бугадзе, Резо Гигинеишвили
В ролях:Иракли Квирикадзе, Тинатин Далакишвили, Гига Датиашвили, Гиорги Грдзелидзе, Георгий Табидзе, Гиорги Хурцилава, Вахтанг Чачанидзе, Екатерина Калатозишвили, Бека Лемонджава, Мераб Нинидзе
Музыка:Гия Канчели
Производство:Россия, Грузия
Ограничения:16+
Дата релиза:21 сентября 2017
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