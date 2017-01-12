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Закон ночи

Режиссер:Бен Аффлек
Жанры: Драма, Криминал.

Действие фильма разворачивается в «ревущих двадцатых», когда Бостоном заправляла мафиозная элита, а в воздухе то и дело свистели пули. Сухой закон породил настоящий подпольный мир с незаконными алкогольными предприятиями, гангстерами и коррумпированными копами. Главный герой – Джо Кофлин, сын капитана полиции, который по возвращении с войны так и не обрел свое место в жизни. С раннего детства он промышлял карманными кражами, а теперь состоит в банде самых отъявленных воров города. Он давно утратил интерес к своему положению и острым ощущениям, которыми сполна одаривает его работа и роман с красавицей Эммой. Человек, чьи лучшие друзья – это нелегальный виски, револьвер и набитый кошелек, едва ли может довериться кому-то, даже своей семье. Во Флориде, куда Джо приехал по делам, он знакомится с девушкой по имени Грасиелла Корралес и дочерью шефа местной полиции Лореттой и оказывается втянутым в опасную криминальную авантюру, которая может стать для него последней.

Продолжительность:128 мин
Сценарий:Бен Аффлек, Деннис Лихейн
В ролях:Бен Аффлек, Эль Фаннинг, Ремо Джироне, Брендан Глисон, Роберт Гленистер, Мэттью Мехер, Крис Мессина, Сиенна Миллер, Мигель, Зои Салдана
Музыка:Гарри Грегсон-Уильямс
Производство:США
Ограничения:17+
Дата релиза:12 января 2017
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Северное сияниеЖёлтый зал
c 12 по 13 января
11:30 (300)
14:00 (300)
18:05 (390)
c 14 по 15 января
11:30 (300)
14:00 (390)
18:05 (390)
c 16 по 18 января
11:30 (200)
14:00 (200)
18:05 (250)
Северное сияниеПремьер зал
c 12 по 15 января
20:00 (390)
c 16 по 18 января
20:00 (350)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 1
c 12 по 13 января
13:15 (290 р.)
15 января
13:15 (290 р.)
16 января
13:15 (270 р.)
17 января
14:45 (270 р.)
18 января
13:15 (270 р.)
Северное сияниеКрасный зал
c 12 по 15 января
22:05 (300)
c 16 по 18 января
22:05 (200)
Мираж СинемаКинозал №3
c 12 по 15 января
16:15 (300 р.)
21:25 (300 р.)
00:05 (200 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 2
c 12 по 13 января
20:25 (290 р.)
15 января
20:25 (290 р.)
16 января
20:25 (270 р.)
17 января
20:10 (270 р.)
18 января
20:25 (270 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 12 по 15 января
20:00 (1000 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
14 января
14:05 (290 р.)
19:00 (290 р.)

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