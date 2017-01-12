Закон ночи

Режиссер: Бен Аффлек

Жанры: Драма, Криминал.

Действие фильма разворачивается в «ревущих двадцатых», когда Бостоном заправляла мафиозная элита, а в воздухе то и дело свистели пули. Сухой закон породил настоящий подпольный мир с незаконными алкогольными предприятиями, гангстерами и коррумпированными копами. Главный герой – Джо Кофлин, сын капитана полиции, который по возвращении с войны так и не обрел свое место в жизни. С раннего детства он промышлял карманными кражами, а теперь состоит в банде самых отъявленных воров города. Он давно утратил интерес к своему положению и острым ощущениям, которыми сполна одаривает его работа и роман с красавицей Эммой. Человек, чьи лучшие друзья – это нелегальный виски, револьвер и набитый кошелек, едва ли может довериться кому-то, даже своей семье. Во Флориде, куда Джо приехал по делам, он знакомится с девушкой по имени Грасиелла Корралес и дочерью шефа местной полиции Лореттой и оказывается втянутым в опасную криминальную авантюру, которая может стать для него последней.

Продолжительность: 128 мин

Сценарий: Бен Аффлек, Деннис Лихейн

В ролях: Бен Аффлек, Эль Фаннинг, Ремо Джироне, Брендан Глисон, Роберт Гленистер, Мэттью Мехер, Крис Мессина, Сиенна Миллер, Мигель, Зои Салдана

Музыка: Гарри Грегсон-Уильямс