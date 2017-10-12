Заклятье. Наши дни
Режиссер:Ксавье Жанс
Жанры: Ужасы, Триллер, Детектив.
Жанры: Ужасы, Триллер, Детектив.
В 2005 году пять священнослужителей обвиняются в убийстве монахини, над которой проводился обряд экзорцизма. Журналистка Николь начинает свое независимое расследование. Но по мере погружения в цепь необъяснимых событий она все больше становится их неотъемлемой частью и все больше склоняется к тому, что служители культа проиграли сражение с демонической сущностью, а экзорцизм стал орудием демона в его страшном ритуале.
Продолжительность:90 мин
Сценарий:Чад Хэйес, Кэри Хэйес
В ролях:Софи Куксон, Корнелиу Улич, Бриттани Эшворт, Мэтью Заяц, Диана Владу, Florian Voicu, Раду Банзару, Хавьер Ботет, Иван Гонсалес, Emil Mandanac
Музыка:Дэвид Джульян
В ролях:Софи Куксон, Корнелиу Улич, Бриттани Эшворт, Мэтью Заяц, Диана Владу, Florian Voicu, Раду Банзару, Хавьер Ботет, Иван Гонсалес, Emil Mandanac
Музыка:Дэвид Джульян
Производство:Великобритания, Румыния
Ограничения:18+
Дата релиза:12 октября 2017
Ограничения:18+
Дата релиза:12 октября 2017
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