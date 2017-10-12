Заклятье. Наши дни

Режиссер: Ксавье Жанс

Жанры: Ужасы, Триллер, Детектив.

В 2005 году пять священнослужителей обвиняются в убийстве монахини, над которой проводился обряд экзорцизма. Журналистка Николь начинает свое независимое расследование. Но по мере погружения в цепь необъяснимых событий она все больше становится их неотъемлемой частью и все больше склоняется к тому, что служители культа проиграли сражение с демонической сущностью, а экзорцизм стал орудием демона в его страшном ритуале.

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Чад Хэйес, Кэри Хэйес

В ролях: Софи Куксон, Корнелиу Улич, Бриттани Эшворт, Мэтью Заяц, Диана Владу, Florian Voicu, Раду Банзару, Хавьер Ботет, Иван Гонсалес, Emil Mandanac

Музыка: Дэвид Джульян